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Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, "İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı. İftar, ara öğün ve sahur olarak üç öğün tamamlanmış olacaktır. Böylece iftarda aşırı yemek yenmemiş olur." dedi.

23 Mart 2023 Perşembe 15:37
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Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" tavsiyesi
Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, ramazanda iftar ile sahur arasına ara öğün konulması ve iftardan sonra yürüyüş yapılması tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerin olağanüstü durum yaşadığını belirtti.

AFAD, Türk Kızılay, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vakfın depremzedelere destek olduğunu belirten Ekuklu, deprem bölgesinde ramazan ayında iftar ve sahur için organizasyonlar yapılacağını dile getirdi.

Depremden etkilenen şehirlerde birçok noktada vatandaşların iftar ve sahur yapabileceği çadırlar kurulduğunu aktaran Ekuklu, "Deprem bölgesinde ramazan ayı için iftar ve sahurla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Depremzede vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Oruç tutacaklar iftar ve sahurda beslenmelerini öğün atlamadan yapmalılar. Ramazanın ana öğünü iftardır ama sahuru da atlamamak, takip etmek gerekir. Çadır kentlerde organizasyonlar yapılacağı için mutlaka iftar ve sahur yapılmalıdır." diye konuştu.

Ekuklu, orucu sadece iftarla, tek öğünlü tutmanın sağlık açısından problem oluşturabileceğini belirtti.

"İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı"

Prof. Dr. Ekuklu, ramazanda iftara çorbayla başlandıktan sonra yemeğe bir süre ara verilmesi ve daha sonra ana yemeğin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İftar ve sahur arasında bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:

"İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı. İftar, ara öğün ve sahur olarak üç öğün tamamlanmış olacaktır. Böylece iftarda aşırı yemek yenmemiş olur. İftar ve sahurda tüketilecek gıda maddelerinin de özellikleri vardır. İftarın mutlaka çorbayla yapılması daha sağlıklı beslenme örneğidir. Yağda kızartmanın yerine fırın yemekleri ve haşlanmış yemekler tercih edilmelidir."

Ekuklu, ramazanda iftardan bir süre sonra sütlü tatlılar veya meyve tüketmenin mideyi yormayacağını dile getirdi.

Yoğun bir yemekten sonra hareketsiz kalmanın da problem oluşturabileceğini anlatan Ekuklu, iftardan sonra 15-20 dakikalık yürüyüşler ve egzersiz yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RamazanIftarSahurBir öğün
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