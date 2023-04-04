RAMAZAN AYINDA KALP SAĞLIĞI VE BESLENME

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ali Rıza Cenal ve Beslenme Diyet Uzmanı Uzm.Dyt.Büşra Çengel’i konuk edldiği canlı yayında ; kalp hastaları oruç tutabilir mi, oruç tutarken ilaç kullanımları nasıl düzenlenmeli, oruç tutarken nelere dikkat etmeli, kalp hastalarında beslenme sahur ve iftarda nasıl olmalı gibi bir çok sorunun yanıtı alındı. Herkese sağlık dolu bir hafta diliyorum. Ramazandaki yüm ibadetlerinizin kabul olması ümidi ile…

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktör –Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal ilk soruları yanıtladı.

Kalp hastalığı olanlar oruç tutabilir mi ?

Tabiki kalp hastaları da hekim onayı ve takibi eşliğinde oruç tutabilir. Stent takılan hastalarımız veya kalp ameliyatı olan hastalarımızın 6 ay sonra durumu stabilse, ciddi kan sulandırıcı kullanmıyorlarsa, hastalarımızın kontrolsüz tansiyonu ve kontrolsüz şeker takibi yoksa ilaç düzenlemesi yapılarak hekim kontrolü eşliğinde oruç tutabilirler.

Kimlerin oruç tutması risklidir?

Ciddi kan sulandırıcı kullanan ve ikili üçlü ilaç kullanımı olan hastalarımızın oruç tutması riskli olabilir. Tekli ilaç kullanımlarında ilaç saatlerini iftar saatinde ayarlayabiliyoruz fakat ikili üçlü ilaç kullanımlarında ilaç düzenlemeleri zorlaşabiliyor. Bu nedenle kullanılan ilaca ve sayısına göre risk oranı değişiklik gösteriyor.

Kalp hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

Kalp hastaları özellikle iftar saatinden 2 veya 3 saat sonra hastanelere başvuruyorlar. Uzun süreli açlıktan hemen sonra aşırı karbonhidrat tüketimi kalp krizine kadar yol açabiliyor. Bu nedenle hastalarımızın önce hafif bir çorbayla başlayıp yemeklerini aralıklarla yemelerini öneriyoruz.

Orucun kalp ve damar sağlığına yararları nelerdir?

Eğer kalp hastaları iyi bir beslenme düzeni sağlayabilirlerse hem fazla kilolardan kurtulur hem de iyi kolestrolü yükselterek ve kötü kolestrolü düşürerek orucu daha faydalı hale getirebilirler.

Son olarak hastalarımız oruç tutacak ise ilaç kullanımı ve beslenme düzeni hakkında doktor kontrolü ve onayı eşliğinde tutmaları gerektiğini hatırlatırım.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Büşra Çengel programın ikinci konuk hekimi olarak soruları yanıtladı.

Oruç tutan bir kalp hastası nelere dikkat etmeli?

Hekim onayı olmalıdır.

Yağlı yiyecekler tüketilmemelidir.

Uykuya dikkat edilmelidir

Çay kahve çok tüketilmemelidir.

Gece ter basmaları mide ağrıları, mide ağrıları, sindirim problemleri olabileceğinden dolayı yoğun yemekten kaçınılmalı, mideye birden yüklenilmemelidir.

İftar ve sahurda nasıl beslenilmelidir?

İftar

Öncelikle mutlaka çorba içilmelidir. Hamurlu çorbalar tercih edilmemelidir.

Çorba içildikten sonra mutlaka 15 dakika beklenilmelidir. Mini yürüyüşler yapılmalıdır hareket edilmelidir.

Sonrasında sebze yemeği, kuru bakliyat tüketilmelidir.

Et tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Ana yemek olarak balık tercih edilebilir.

Küçük bil dilim avuç içi kadar pide tüketilmelidir.

Yoğurt tüketimine dikkat edilmelidir.

İftardan 2 saat sonra yoğurt, meyve tüketilmelidir.

Kuruyemiş tüketimi önemli , öğün kuruyemişlerle desteklenmelidir.

Sahur

Kahvaltıya ağırlık verilmelidir.

Haşlanmış yumurta tüketilmelidir.

Ceviz gibi kuruyemişlerle sahur desteklenmelidir.

Yağlı yiyecekler tüketilmemelidir.

Sahurdan sonra hemen yatılmamalıdır.

Ramazanda su tüketimi nasıl olmalıdır?

1-2,5 litre arası su içilmelidir.

Maden suyu içilebilir.

Detoks suyu tüketimi kalp hastalığı varsa dikkat edilmelidir.

İftar ve sahur arasında bol su tüketilmelidir.