RADYOTERAPİ PLANINIZI EMİN ELLERLE YAPIN

ELİF HAYVALI

İSTANBUL

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanımız Uzm. Dr. Züleyha Kadehçi’nin” Radyasyon Onkoloji Tedavi Süreci” ile alakalı bilgiler verdiği canlı yayından bahsedeceğiz.



Radyoterapi nedir, planlama nasıl yapılır, radyoterapi tedavisi ne kadar sürer, radyoterapi tedavisi alan bölgede yara veya iz yapar mı, hangi şikayetler ihmal edilmemeli, tedavi sonrası kontroller gibi önemli noktalara yer verildiği panel şimdi sizlerle… Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim.

Radyoterapi nedir?

Radyoterapi kanser tedavisinde kullanılır ve bilimsel olarak açıklanmış 3 tedavi yöntemi vardır. Bunlar radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi yöntemleridir.

Radyoterapi nasıl planlanır? Hasta hangi aşamalardan geçer? Tedavi ne kadar sürer?

Radyoterapi bölümümüz; radyoterapi uzmanları, radyasyon teknikerleri ve hasta ilişkileri biriminden oluşan geniş bir ekibe sahiptir. Hastamıza öncelikle bir dosya oluşturuyoruz ve süreçle ilgili bilgilendiriyoruz. Radyoterapi bölümümüzde tedavi planlama sürecinde hastaya birtakım tetkikler yapılır ve tüm sonuçlar değerlendirilip tedavi sürecine başlanır. En önemlisi hastanın patoloji sonucudur. Hastamızı ARYA sistemine depolanacak şekilde bir film çekiyoruz. Film esnasında tümör alanına belirli çizgiler çekip hastamızı her gün aynı pozisyonda masaya yatırıyoruz ve iyileşme sürecini daha yakından takip edebiliyoruz. Bu süreçte radyoterapi teknisyenlerimiz hastalarımıza tüm süreç ve yapılacaklar hakkında bilgi veriyor ve son olarak hastamızın tomografisini çekiyoruz. Tedavimiz bu şekilde başlamış oluyor.

Radyoterapi denince bir radyasyon alıyorum korkusu olanlar var, tedavi alan kişide etkisi var mıdır?

Radyasyon onkolojisi bilinmeyen bir branş ve genelde Radyoloji ve Fizik Tedavisiyle karıştırılıyor. Biz hastalarımıza bize danıştıkları andan itibaren gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Radyasyon doku içerisinde kalan radyoaktif bir tepkimedir. Hasta güvenle dışarı çıkabilir. Sonuç olarak çevresindekilerden uzak durmasını gerektirecek bir neden yoktur.

Radyoterapi alınan bölgede iz ya da yara oluşumu söz konusu mudur?

Evet, olabilir. Tümörün yerleşimi cilde yakınsa ciltte bir miktar kuruma ve güneş yanığına benzer kızarıklık görülebilir. Özellikle meme kanseri ve baş-boyun kanseri teşhisini koyduğumuz hastalarda görülen bir durum. Oluşan iz ya da yaralar kalıcı değildir. Tedavi sürecinde hastamıza gerekirse kullanabilecekleri kremler öneriyoruz ve dozları tüm verilere göre ayarlıyoruz. Bu şekilde tedavi bittikten sonra şikayetler kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor.

Avrasya Hastanesi Radyoterapi Bölümü'ndeki teknolojik gelişmelerden bahseder misiniz?

Bundan 30 yıl öncesine kadar Kobalt 60 cihazı kullanılıyordu. Şimdi ise tümörün tamamen işaretlenebildiği bir cihaz olan Lineer akseleratör triloji cihazı kullanılmaktadır. Cihazımız sinirleri koruyacak şekilde tasarlanan liflere sahiptir. Lifler kapanarak tümöre yüksek doz verilirken çevresindeki tüm bölge ve organları korur. Liflerin sayısı ve büyüklüğüyle tedavi kalitesi artar.

Tedavi bittikten sonra sonuç hemen görülmekte midir? Tedavi bitiminde süreç nasıl ilerler?

Tedaviden sonra 10 güne kadar radyoterapinin olumlu etkileri devam eder ve en erken 3 ay sonra sağlıklı cevap alabiliriz. Bölgeyi MR, Tomografi ve Pet CT ile görüntüleyerek tümörü kalmış mı ve kalmış ise tümörün canlılığını, değerini kontrol ederek tedavi süreci devam ettirilir.

Hangi şikayetler kanser habercisi olabilir, ihmal edilmesin?

Kanser hastalığı maalesef gürültülü belirtiler vermez, sinsi bir şekilde ilerler. Örneğin meme kanseri ağrısız, ele gelen kitle ile fark edilebilir ya da halsizlik, yorgunluk gibi basit görünen şikayetler kanser belirtisi olabilir. Fakat zaman zaman gürültülü belirtiler de olabilir. Gürültülü şikayetler ilerleyen evrelerde olabileceğinden dolayı erken teşhis çok önemlidir.

Kanser hastalarına mesajınız ne olur?

Kanser hastasına teşhis konmuş ise mutlaka tedavisi de vardır. Umutsuzluğa kapılmayın. Tedaviler kişiye özeldir, çevrenizdeki hastalarla kendinizi kıyaslamayın. Bu konuda uzman olan hekimlere danışmayı ihmal etmeyin. Tedavi sonrasında kontrollerinizi geciktirmeyin. İlk 2 yıl sonrasında ilerleyen 5 yıl çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır, geç kalmayın.