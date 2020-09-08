PSİKOLOG ŞERVAN KAPLAN’DAN MUCİZE CİHAZ

İSTANBUL- Günümüz dünyasının en bilindik ve çarpıcı sorunlarından birkaçı olan depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu, bireyin gündelik yaşamını doğrudan etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Anksiyete yani kontrol edilemeyen kaygı bozukluğu, gençlerin okul başarısından yetişkinlerin iş yerinde yanlış karar almalarına kadar çok geniş bir yelpazede gündelik sorunlar yaratmaktadır. İnsomnia adı verilen uyku bozukluğu ise uykusuz geçen gecelerin ardından bireyin günlük hayatında kendini son derece yorgun hissetmesine ve odaklanma problemlerine yol açmaktadır. Ayrıca bireyin kendini uzun süreli olarak olumsuz duygularla çevrilmiş hissetmesi problemi olan depresyon ise ileri derecelere ulaştığında odak problemlerine ek olarak bireyin hareket etmesini bile engelleyici hale gelen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Bunların yanında öğrenme güçlüğü ve disleksi, küçük yaştaki çocukların özgüvensizlik ve akranlarına göre geri kalmışlık duygusu hissetmelerine sebep olacak ve bu durum ise anksiyete ve depresyonu tetikleyecektir.

Yaşam hakkı bir anayasal hak olmakla birlikte bireyin nasıl yaşadığı veya yaşayacağı sorulması gereken temel sorulardandır. Psikolog Şervan Kaplan’ın da belirttiği gibi son yıllarda geliştirilen CES cihazı sayesinde depresyon, kaygı bozukluğu, uyku problemlerinden öğrenme güçlüğüne kadar onlarca psikolojik rahatsızlıkla mücadele edilebilmektedir. Özellikle 1979 yılında Kirsch tarafından yapılan ve ardından günümüze kadar geliştirilen deneyler ve akademik araştırmalar göstermektedir ki CES (Cranial Electrotheraphy Stimulation) terapi yöntemi yüksek iyileştirme oranı ve yan etkisiz bir tedavi metodu olması ile öne çıkmaktadır. Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda anksiyete bozukluğunun tedavisinde iyileşme oranının %31 ile %97 arasında olduğu, depresyon tedavisindeki iyileşme oranının %25 ile %80 arasında olduğu ve insomnia iyileşme oranının %37 ile %93 arasında olduğu açıklanmıştır.

CES terapi yöntemi denilince Türkiye ve Avrupa ülkelerinde akla gelen ilk cihaz ise NeuroCes™’tir. NeuroCes™ hastalardan ve uzmanlardan gelen yorumlara göre en etkili ve işlevsel şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pille çalışan cihazın açma düğmesine basıldıktan sonra tek yapılması gereken, akım seviyesinin ayarlanması ve akım seviyesine göre seans süresinin seçilmesidir. Kulak memesine takılan klipsler can yakmayan formülü ile akımı aktarmaya yaramaktadır. Psikolog Şervan Kaplan’ın da aktardığı gibi güvenilir, kolay kullanımlı ve taşınabilir olması ile düşük maliyetli ve etkili bir tedavi yöntemi sunması NeuroCes™’i eşsiz kılmaktadır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kabul edilmiş olan Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu (CES) yöntemini kullanan NeuroCes™, T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) sayfasında da görülebileceği gibi, Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Direktifine göre CE belgesine sahip güvenilir bir cihazdır.

İlaç kullanımında meydana gelen rahatsız edici yan etkilerin hiçbiri bu terapi yönteminde yer almamaktadır. Psikolog Şervan Kaplan, NeuroCes™’in evde, okulda, işyerinde, yürüyüşte ve hatta kampta bile güvenle kullanılabildiği gibi kliniklerde gözetim altında da kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu tercih hastanın diğer rahatsızlıklarına ve ürünü tek başına ne derece düzenli olarak kullanacağa göre değişkenlik gösterebilir.

HABER: ELİF HAYVALI