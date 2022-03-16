Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.088,80
ALTIN
902,11
DOLAR
14,70
STERLİN
19,27
EURO
16,19
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve “Prostat Kanseri” konulu canlı yayından bahsedeceğiz.

16 Mart 2022 Çarşamba 18:48
Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler

İSTANBUL - Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman Çitçi’yi izleyicilerle buluştu ve “Prostat Kanseri” ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Prostat kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?  Evreleri nedir? Tedavi yöntemi nedir? Sorularının cevabını verdi. Hepinize sağlık dolu bir hafta dilerim. İşte sizlerle…

Prostat ve prostat kanseri nedir?

Prostat erkeklerde mesanenin tabanında bulunan bir tür salgı bezidir. Üreme çağında olan erkeklerde tohum hücrelerinin korunması için gerekli maddeleri, kimyasalları ve sıvıyı salgılayan ve insan neslinin devamı için çok önemli bir organdır. Erkeklerde ilerleyen yaşlarda prostatın fonksiyonu azalmaktadır. Bu durum kadınlardaki menopoz olayı ile benzerdir. Prostat bezinin tam ortasında idrar kanalı mevcuttur.ve prostat büyümesi ve prostat kanseri nedeni ile idrar kanalında birtakım tıkanmalar ve sıkıntılar oluşmaktadır. Ayriyeten prostat bezinin yapısı gereği idrar tutmada önemli bir rolü vardır. Ameliyat edilen hastalarda prostatın yapısı ile oynandığı için nadir de olsa idrar kaçırma sorunu bu yüzden görülür.

Prostat; erkeklerde üreme çağında temel organlardan biridir.

Prostat kanserinin nedenleri nelerdir, Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?

Belirtileri erken dönemde yok denecek kadar azdır. Belirli bir evreye ulaşmadan belirtileri ortaya çıkmaz. Fakat erken tanı yöntemleri bulunmaktadır. Bunun için tıbbi imkanlardan faydalanmak gerekir.

Prostat kanseri tanısı için hangi tetkikler gerek görülür ve uygulanır?

Tanımlama yapacak olursak 50 yaş ve üzeri olan erkeklerde senede 1 kez bile olsa yapılmasını önerdiğimiz bir kan testi bulunmaktadır. Prostat spesifik antijen yani kısa adı ile PSA testi yapılacak en önemli tetkiklerden birisidir. Prostat spesifik antijen kanda şeker gibi ölçülebilen bir değerdir

Bu normal düzeyde ise hastanın prostat kanseri olma olasılığı düşük diye nitelendirebiliriz. Eğer değerlerde bir yükseklik varsa o hastanın incelenmesi gerekmektedir. Burada altın cümle şudur 50 yaştan yukarı olan her erkeğin prostat spesifik antijen değerlerine baktırması erken teşhis açısından da çok önemli bir role sahiptir.

Prostat kanserinin evrelerinden bahseder misiniz?

Diğer tüm kanserler gibi evrelere ayrılır. Genelde 4 evre olarak ayırırız.

Birinci evre hiçbir belirtisi olmayan, fakat PSA değerinde olan yükselme sonucu biyopsi yapılmış veya MR çekilip kanser olduğu anlaşılan hastalardır. Bu evrede kanser prostatın içinde sınırlı bir şekildedir. Bu hastalarda kesin tedavi mümkündür.

İkinci evrede ise prostatın içindeki kanser prostatın dış kabuğuna doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu bir sorundur ve olabildiğince hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir.

Üçüncü evrede ise kanser prostat kapsülünden dışarı çıkmaya başlar. İlk olarak lokal olarak da dışarı çıkabilir. İkinci olarak lenf nodu adı verilen bezelere yayılabilir. Son olarak kan, kemikler, akciğer, beyin gibi organlara sıçrayabilir. Bu artık dördüncü evre olarak adlandırılan kanserdir, geç kalınmış bir kanserdir, hastaya gerekli yardımın yapılamayabileceği bir evredir.

Birinci evrede yakalayabilmek için prostat spesifik antijen değeri dediğimiz gibi çok önemlidir. 50 yaşını geçen her erkeğin yaptırması gerekir.

Prostat kanseri nasıl tedavi edilir?

Evreye göre tedavi uygulanmaktadır. Erken evrede temelde cerrahi olarak tedavi edilir. Diğer evrelerde vücudun belirli yerlerine yayılan kanserlerde ameliyatla beraber bölgesel radyoterapi yani ışın tedavisi uygulanabilir. Farklı nedenlerle ameliyat olamayan veya ameliyata sıcak bakmayan hastalar için de ikinci alternatif ise o bölgeye 30 seanslık bir radyoterapi tedavisidir. Ameliyat kadar başarılı, uzun vadeli sonuçlar veren bir tedavidir. Önemli olan şey ise bu 30 seanslık radikal tedavi dediğimiz yöntem aynı bölgeye sadece 1 kez uygulanabilir.3-5 yıldan sonra tekrar aynı şekilde bir tedavi uygulanamayıp maksimum 5 seanslık bir tedavi uygulanır. Radyoterapi organların özelliklerini değiştirdiği için radyasyon tedavilerinin bir limiti oluyor.

“Nüks Durumunda Radyo Terapi Gerekir”

Evre 1 veya 2’de gelen bir hastanın genel sağlık durumu uygunsa ilk olarak ameliyat, eğer bir nüks durumu olursa da radyoterapi öneriyoruz. Fakat ameliyatında bir engel olan hastayı ise radyoterapiye yönlendirmek doğru olacaktır.

-eğer üçüncü evrede ise ve vücudun belirli bölgelerinde yayılma var ise öncelikle bazı hormon tedavileri uygulanmaktadır. Testosteron üreten sistem bazı ilaçlarla bloke edilmelidir. Bu prostat kanseri hücrelerini belirli bir süre uykuda tutacaktır ve hastaya uzun bir yaşam süreci tanınır.

Hormon tedavilerinin işe yaramayıp PSA yükselişi devam eden bir hasta ise medikal onkoloji bölümüne yönlendirilir. Böylelikle hastanın yaşam kalitesi korunmuş, hastaya daha fazla yaşam hakkı verilmiş olur. Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerleyen bir türdür. Yine de erken teşhis önemlidir. Ilerleyen evrelere bırakılmamalıdır.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman ÇitçiProstat Kanseri​​​​​​​HABER: ELİF HAYVALIKanserErkeküreme Organı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor
Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma