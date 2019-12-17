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Prof. Dr. Yumuk: “Her 3 erişkinden 1’i obez”

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye’nin desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi.

Prof. Dr. Yumuk: “Her 3 erişkinden 1’i obez”

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye’nin desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi.

17 Aralık 2019 Salı 11:51
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Prof. Dr. Yumuk: “Her 3 erişkinden 1’i obez”

İSTANBUL - Doktorlara, sağlık çalışanlarına ve halka eğitim vererek obezite konusunda farkındalık yaratması amaçlanan Obezite Akademisi kapsamında bilimsel araştırmalar da gerçekleştirilecek. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk obezitenin her 3 erişkinden birinde görüldüğünü belirterek tehlikeye dikkat çekti.

Obezite Akademisi'nin Türkiye'nin önde gelen 2 sivil toplum kuruluşunun obezite mücadelesinde güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıktığını belirten TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk Novo Nordisk'in (uluslararası ilaç şirketi) desteğiyle yola çıktıklarını belirtti. Prof. Dr. Yumuk, Obezite Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerden bahsetti ve şunları söyledi: "Eğitimlerde obezitenin ne olduğu ve nasıl tanındığı anlatılacak. Obezitenin önlenmesinde gerekli unsurlar anlatılacak. Bu unsurlar sağlıklı beslenme ve egzersizdir. Bunlar toplumun bilmesi gereken önemli konular."

Obezite Akademisi kapsamında verilecek eğitimlerin tıp kongrelerinde doktorlara verilecek eğitimler ile başlayacağını belirten Prof. Dr. Yumuk, basın mensupları, halk ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirme yapılacağını söyledi.

"HER 3 YETİŞKİNDEN 1'İNDE OBEZİTE GÖRÜLÜYOR"

Obezitenin erişkinlerde yüzde 32 oranında görüldüğünü ve bunun her 3 kişiden 1'ine tekabül ettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı'nın 2010 yılında obeziteyi bir hastalık olarak kabul edişinden beri sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yönünde aldığı eylem planları ile bu rakamın bir plato oluşabileceğini düşünüyoruz. Yani obezitenin inişe geçtiğini değil düzlüğe geçtiğini düşünüyoruz. Bunun ortaya çıkması için bir görülme sıklığı çalışması yapılması gerekiyor. Bugüne kadar yapılan 2 çalışmanın sonuçlarına göre konuşuyorum. 3'üncüsünün de yapılma zamanı geldi."

TOAD bünyesinde çocuk obezitesi ile ilgilenen uzmanların da olduğunu belirten Prof. Dr. Yumuk, çocuklar ile ilgili farkındalık çalışmalarının da yapılacağını ifade etti.

Akademinin imza töreninde konuşan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da Obezite Akademisi için "Sağlık otoritesinin de destek olması için ilgili makamlar ile görüşerek yaygın bir şekilde sağlık hizmetlerinin içine alacak çalışmalar yapılabilir" dedi.

"TÜRKİYE AVRUPA'DA GÖRÜLME ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE"

Prof. Dr. Reyhan Ersoy obezite görülme sıklığının dünyada ve ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obez birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obez. Türkiye, 20 milyon obez birey ile Avrupa’da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke. Bu tablo toplumda obezitenin ve buna bağlı sorunların giderek artacağını gösteriyor. Obezite Akademisi’ne bu mücadelede çok önemli görev düşüyor" dedi.

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan ise Obezite Akademisi'nin bilimsel veri üretip bunu paylaşarak hekimlere, topluma, karar alıcılara ve bu konu ile ilgili tüm paydaşlara daha detaylı bilgiler sağlamayı amaçladığını ifade etti. Bilimsel çalışmalar kapsamında toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla hem topluma yönelik hem hekimlere hem de obezite tedavisinde ve yönetiminde görev alan farklı branşlara eğitimler düzenlenmesi düşünüldüğünü ifade eden Dr. Özcan, "Bunun en önemli faydası obezite ile mcüadelede obezitenin önlenmesi. Obeziteyi tedavi etmekten daha önemli olan ve bu oluşumun da altını ısrarla çizdiği önemli şeylerden bir tanesi obeziteyi önlemek, çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek için yapılacak çalışmalar ve farkındalık araştırmaları" dedi.

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise Obezite Akademisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün sizlerin katılımıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ile koşulsuz işbirliği yaparak Obezite Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Obezite Akademisi’nin tüm kesimlerin katkılarıyla her geçen gün gelişeceğine, güçleneceğine ve obeziteyle mücadelede önemli adımlar atacağına inanıyoruz.”

İMZALAR ATILDI

Obezite Akademisi’nin kuruluşuna ilişkin anlaşma, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalandı.

DHA

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