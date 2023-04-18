Prof. Dr. Umut Barbaros: Obez hastalar neden ikinci kez obezite ameliyatı oluyor?

HABER: AZİZ KARATAŞ

Aşırı obez hastalara 30 yılı aşkın süredir uygulanan obezite ameliyatlarının sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Obezite sağlık sorunu olarak dünya çapında kanserden sonra en ölümcül ikinci hastalık sebebidir. Dünya nüfusunun neredeyse %30’u obez bireylerden oluşmaktadır.

Kişisel pratiğinde 1000’den fazla obezite ameliyatı yapmış olan Prof. Dr . Umut Barbaros, giderek daha yaygın uygulanan obezite ameliyatlarının basit gibi görünse de zor ve komplikasyona açık bir cerrahi girişim olduğunu vurgulamaktadır.

En sık uygulanan tüp mide ameliyatı ülkemizde de popüler bir cerrahi girişim halini almıştır. Prof. Dr. Umut Barbaros‘a göre obez bireylere uygun ameliyat tekniğinin ilk seferde doğru seçilmemesi ve cerrahi adayı pek çok hastaya cerrahi teknik olarak basit görünmesi nedeniyle tüp mide uygulanması ameliyat sonrası başarısızlık ve geri kilo alımında en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Prof. Dr. Umut Barbaros obezite cerrahisi ile ilgilenen genel cerrahların cerrahi deneyiminin tüm obezite ameliyatlarını yapabilir derecede olması gerektiğinin altını çizmektedir. Yani bir hasta reflüsü ve şeker hastalığı olmasına rağmen başvurduğu cerrahı tüp mide cerrahisi dışında diğer girişimleri bilmediği için tüp mide ameliyatı olmak zorunda kalıyorsa, bu durum, cerrahi sonrası başarısızlığın en büyük sebebidir.

Revizyon (düzeltme) ameliyatları sıklığı dünya genelinde farklı merkezlere göre %15-28 arasında değişmektedir. Revizyon cerrahisi için en büyük sebep hastanın tekrar geri kilo alması olmakla birlikte, ilk ameliyat sonrası gelişen darlık, beslenme bozukluğu, kusma, şeker düşmesi (hipoglisemi) atakları revizyon cerrahisi için diğer sebeplerdendir. Prof. Dr . Umut Barbaros ilk uygulanan cerrahi girişimin doğru seçilmemesi, doğru seçilse bile uygulanan cerrahi girişimin standartlara uygun olmaması (çok bol ya da çok dar tüp mide gibi) nedeniyle ikincil girişim sayılarının giderek arttığını belirtmektedir. İkincil girişimlerin başarılı olması için cerrahi deneyim ve tecrübe şarttır. Prof. Dr . Umut Barbaros ikincil girişimlerde hastanın cerrahi komplikasyon riskinin iki katından fazla arttığını ve bu yüzden başarılı ilk girişimin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Kısacası revizyon cerrahisindeki artışı engellemek için ilk ameliyatta uygun cerrahi teknik seçimi ve cerrahi tekniğin standartlar çerçevesinde uygulanması şarttır. Bunun ötesinde herşeye rağmen hasta revizyon cerrahisine ihtiyaç duyuyorsa ikincil girişimin ameliyat başarısı ve hasta sağlığı açısından en deneyimli cerrahi merkezlerde uygulanması doğru olacaktır.