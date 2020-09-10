PROF. DR. SIRRI BEKTAŞ: “Doğada hemen her şeyin çaresi vardır. Yeter ki yılmadan çalışıp araştıralım”

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

- BİR PANDEMİ...

- BİLİNMEZLİKLER, BİLİNENLER

BELİRSİZLİKLER,

- İNSANININ DOĞA KARŞISINDA SINAVI...

- ÇARESİZLİK İÇİNDE ÇARE ARAMA!

Birinci resimde görülen covid-19 (SARS-COV-2)doğamızdaki aya , güneşe, yıldızlara ne kadar benziyor.

Kendisi çok küçük (birkaç nanometre çapında) yaptıkları çok büyük RNA virüsü (evrende bilinen en küçük hastalık yapan mikroorganizma) çağın salgınında tüm insanlığı çaresiz durumda bıraktı.

Taç şeklinde bir görünüme (KORONA) sahip olan bu küresel virüs o kadar akıllı hareket ediyor ki hepimizi bilinmezlik, belirsizlik içine soktu.

BU DA PSİKOLOJİK, SOSYAL VE FİZİKSEL RAHATSIZLIKLARI ORTAYA ÇIKARDI.

Nedir bilinmezlikler:

- Nasıl, ne zaman, niçin, neden ortaya çıktı?

TAM OLARAK BİLEN VAR MI? Yok. Bu nedenle çeşitli teoriler sürülüyor.

- Ne zaman sona erecek veya azalmaya başlayacak?

TAM OLARAK BİLEN VAR MI? Yanıt?

- Uzun vadede hangi sorunları ortaya çıkaracak?

Psikolojik, sosyal, fiziksel sorunlar ne kadar sürecek? BİLİNMİYOR.

- Genetik yapısındaki değişiklikler (MUTASYON) nasıl oluyor? Nereye kadar devam edecek bu mutasyonlar?

- Tedavi edici kesin bir ilaç neden bulunamıyor?

- Önleyecek bir AŞI geliştirilecek mi? Ne zaman?

Tüm toplum aşılanabilecek mi? Aşı koruma yüzdesi ne kadar olacak?

BİLDİKLERİMİZ:

- Etkeni yani virüsü, yapısını , özelliklerini, hastalığı nasıl ortaya çıkardığını çoğunlukla öğrendik. Ama daha bilmediklerimiz var. Gün geçtikçe bilgilerimiz artıyor.

- Kuluçka süresini(virüs vücuda girdikten sonra 2-14 gün sonra belirtiler veriyor) biliyoruz.

- Belirtileri biliyoruz. Ama hepsini değil. Gün geçtikçe yeni belirtiler çıkıyor.

- Nasıl bulaştığını (damlacık ve temas yolu ile,ağız, burun, göz mukozalarından giriyor. Sonra tüm organlara yerleşebiliyor.

- Her yaş gurubunu tutabiliyor. Fakat yaşlı kişilerde (çoğunlukla kronik hastalıklara sahip olanlar ) daha ağır seyrediyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİNİ BİLİYORUZ:

T EMİZLİK (Hijyen, özellikle el temizliği)

A ÇIK HAVA (Kapalı ortamlarda bulaşıcılık artar.)

M ESAFE (1,5 -2 metre mesafede durmak).

A Z KALABALIK (Toplantı, düğün, kına, nişan, asker uğurlama, toplu taşımalar gibi durumlar risklidir.)

M ASKE (Düzenli ve kuralına uygun kullanmak.)

(TAMAM): Akılda kolay kalması İÇİN korunma yöntemlerinin baş harflerini belirttim.

- TÜM SALGINLAR GİBİ BU SALGINDA ER VEYA GEÇ KONTROL ALTINA ALINACAKTIR. TÜM SALGINLAR BÖYLE SYRETMİŞTİR.

BU NEDENLE KORUNMA YÖNTENİMLERİNİ ÇOK İYİ UYGULAMAK ÖNEMLİDİR.

- Belirsizlik, bilinmezlik, aşırı bulaşıcılık, zaman zaman ağır tablolar, komplikasyonlar ve ölüme neden olması psikolojik sorunlar yaratıyor

- Evlerde kalmak, kalabalıktan uzak kalmak bizleri doğa sevgisine, yakınlarımıza değer vermemize, sabırlı olmaya, azla yetinmeye, doğa olaylarına yöneltti.

SON SÖZ: TOPLUM SAĞLIĞI BAKIMINDAN SALGINLARDA KURALLARI İYİ UYGULAMAK GEREKİR. TÜM YAŞ GURUPLARI DİKKATLİ OLMALIDIR. HERKES RİSK ALTINDADIR. Bu nedenle herkes, herkesten sorumludur. HERŞEYİN ÇARESİ DOĞADA VARDIR. DOĞAMIZI KORUYALIM. DEĞERİNİ BİLELİM.

AŞIK VEYSEL’ İMİZİN GÖNÜL GÖZÜNDEN ÇAĞIN PANDEMİSİNE (Covid-19) TESELLİ ARAYIŞI:

- Evrensel ozanımız Aşık Veysel ve yurdumuzun sanatçıları zor yıllarda eserleri ile umutlarımızı artırır, teselli verirler.

- Onların eserleri evrenseldir. Okuyarak, dinleyerek , düşünerek, sorgulayarak , hissederek ruhlarımızı arındırırız.

- Covid-19 pandemisini de uzun ince bir yola benzetebiliriz.

Evrensel ezgide görüldüğü gibi bilinmezlik yaşıyoruz bu günlerde.

- Tıpkı çocuk gelişmesi gibi bu pandemide de gelişme olacaktır. Aşı ve ilaç İÇİN hayli zaman harcasak bile çözüm bulunacaktır.

- Çağın salgınında da erişilecek menzil başarı olacaktır. Bu salgında önlenecektir.

- Veysel ‘imizin evrensel ezgilerinden öğreniyoruz ki çare doğadadır. Topraktadır. Çiçeklerdedir. Doğa ve insan sevgisindedir.

- Hepimiz belirli bir yaşam döngüsüne sahibiz. Önemli olan sağlıklı, mutlu yaşayabilmektir.

Ne güzel söylemiş Veysel’imiz;

“...CAN KAFESTE DURMAZ UÇAR.

DÜNYA BİR HAN, KONAN GÖÇER.

AY DOLANIR,YILLAR GEÇER.

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN..”

- PANDEMİLER(Salgınlar) insanlık tarihi boyunca süregelmiştir. Kendisi de çiçek pandemisi nedeniyle iki gözünü kaybetmiştir.

“..HENÜZ DEĞMİŞ İDİM YEDİ YAŞIMA.

KAYIP ETTİM BAHARIMI YAZIMI..”

- Her derdin çaresinin doğada olduğuna ilişkin ne güzel eserleri vardır.

“DOST DOST DİYE NİCESİNE SARILDIK.

BENİM SADIK YARIM KARA TOPRAKTIR. ...

HER TÜRLÜ İSTEĞİM TOPRAKTAN ALDIM.

BENİM SADIK YARİM KARA TOPRAKTIR. ..”

- Bilimin, akılın, bilgeliğin okuldan, eğitimden geçtiğini , çarelerin orada aranmasını ne güzel anlatmıştır.

“DÜNYANIN EN ZENGİN AKLINI GÖRDÜM.

SERMAYESİN SORDUM.

DEDİ Kİ OKUL.

İNSANLARA HİZMET YAPTIĞIN GÖRDÜM.

MERHATİM DUYGUM DEDİ Kİ OKUL...”

SON SÖZ: Uzun ince yaşamda her türlü sorunla karşılaşırız. Önemli olan güçlü olmaktır. Doğada hemen her şeyin çaresi vardır. Yeterki yılmadan çalışıp araştıralım. ZOR VE SIKINTILI ZAMANLARDA OZANLARIMIZA, SANATÇILARIMIZA YASLANIN. ORADA ÇARE BULACAKSINIZ. Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.