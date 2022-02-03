Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,957.90
ALTIN
782.42
DOLAR
13.52
STERLİN
18.42
EURO
15.44
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Şener: Şubatın sonundan itibaren hızlı düşüş bekliyoruz

03 Şubat 2022 Perşembe 14:26
Prof. Dr. Şener: Şubatın sonundan itibaren hızlı düşüş bekliyoruz

İZMİR - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şubat ayının ikinci haftasında pik yaşanabileceğini belirterek, "Bu pikten sonra şubat ayının sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup, aşılanma sürecini tamamlamalı. Hala zaman var" dedi.

Kentteki koronavirüs vakalarını, son 2 haftayı kıyaslayarak değerlendiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İzmir'de vakalar 100 binde 714'ten 100 binde 729'a çıktı. İstanbul'a göre kıyaslayalım. İstanbul'daki olgu sayıları, statik duruma geçmişken İzmir'deki artış devam ediyor ve süreceğe benziyor. İzmir'de oransal olarak 100 binde 15'lik bir artış oldu. Bu daha da artarak devam edebilir. Ayakta başvurusu sayısında halihazırda yüksek rakamlardayız. Buna karşın yatış sayısı stabil gözüküyor, en azından görev yaptığım hastanede böyle. Yoğun bakım demeyeyim ancak yatan hasta sayısında da artış var. Yatan hasta sayısındaki artış, birkaç hafta sürerse bunların genelde yoğun bakıma da yansıdığını görüyoruz" diye konuştu. 

'SIKINTILI SÜRECE NEDEN OLUYOR'

Dikkatini çeken gözlemini de anlatan Prof. Dr. Şener, "Vatandaşlar hastaneye yatıyor, iyileşiyor ve taburcu oluyor. Hastaneden çıktıktan sonra PCR negatif olmasına rağmen bir süre sonra başka bir solunum yolu problemiyle tekrar geliyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Covid-19'u atlatmış olmanız; tamamen iyileşmeniz anlamına gelmiyor. Bunu da ağırlıklı olarak akciğer tutulumu olan hastalar grubunda görüyoruz. Akciğer tutulumu olan hastaların ciddi bir kısmı hatta tamamı diyebilirim ki aşısız olan grup" dedi. 

'İZMİR AŞILANMA ANLAMINDA İYİ İLLERDEN'

​Şubat ayının ilk 2 haftasında 4'üncü piki beklediklerini belirten Şener, "Bu pikten sonra şubat ayının sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup aşısız ya da ek aşısını yaptırmayanlar, aşılanma sürecini tamamlasın. Hala zaman var. İzmir aşılanma anlamında iyi illerden. Aşılanması iyi olmayan yerlerde, bu düşüş mart ayına sarkabilir" diye konuştu. 

Hastanenin farklı birimine, örneğin onkoloji servisine yatış yapan hasta için rutin uygulanan PCR testinin pozitif çıkması halinde, Covid polikliniğine sevk edildiğini de vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Bu da rölatif olarak hasta yatış rakamlarına yansıyor. Bu da serviste yoğunluğa neden oluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper ŞenerKoronavirüsDüşüşVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz"
"Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz"
“Günde 1 paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski 9 kat fazla”
“Günde 1 paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski 9 kat fazla”
İstatistikler kansere karşı korunmanın önemini ortaya koyuyor
İstatistikler kansere karşı korunmanın önemini ortaya koyuyor
BİLEKTEN ANJİYO NASIL YAPILIR
BİLEKTEN ANJİYO NASIL YAPILIR
Bilim Kurulu üyesi Akın: Ölüm sayıları artıyor, tehdit büyük
Bilim Kurulu üyesi Akın: Ölüm sayıları artıyor, tehdit büyük
Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor
Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor
Vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
'Covid 19'la ilgili birçok açıklama yapılıyor, güncel bilgiler bakanlığın sitesinde'
'Covid 19'la ilgili birçok açıklama yapılıyor, güncel bilgiler bakanlığın sitesinde'
'Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum'
'Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma