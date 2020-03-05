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Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın daha çok görülüyor

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özçelik, uyuz hastalığının kışın daha çok görüldüğü uyarısında bulunarak, "Sebebi toplu ve sıkışık yaşamamızdan kaynaklanıyor. Bu tip vakaların önceden haber edilmesi, tedavilerinin yapılması ve hijyenik önlemlerinin alınması gerekir" dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 09:58
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Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın daha çok görülüyor

SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özçelik soğuk havalarda insan derisinde yaşanan hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Soğuk havanın nemi azalttığını ve deriyi kuruttuğunu söyleyen Özçelik, "Soğukta hava nemsizdir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda, havada nem olmaması, evlerdeki kaloriferin sobaların yanması, nemi de azaltır, derimiz kurur. Bunlara karşı bir önlem almamız gerekir. Özellikle yaşlılarda bu deri kuruluğu daha ön planda yer alıyor. Eğer bunlar dikkatli olunmazsa kışın kaşıntı şikayetimiz çoğalır. Derimizde çatlaklar oluşur. Kış egzamaları oluşur. Bunlara önlem almak gerekir. Sürekli nemlendiricilerle derimizin kurumasına, çatlakların oluşmasına izin vermemek gerekir. Bu hastalıklar özellikle yaşlılar ve çocuklarda çok görülür" dedi.

'UYUZ HASTALIĞI KIŞIN DAHA ÇOK GÖRÜLÜR'

Kışın soğuktan korunmak için çok fazla giyildiğini ve bunun da terleme fonksiyonlarını bozduğunu söyleyen Özçelik, "Soğuktan korunmak için bir çok şey giyiyoruz. Derimizi bozuyor. Yünlü ve sentetik giyecekler derimizde kaşıntıya neden oluyor. Kışın her zaman nemlendiricilerle derimizin nemlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Sivas'ta çok sık gördüğümüz olaylardan biri. Kışın toplu taşımaları daha sık kullanıyoruz. Bu da bir takım parazitel hastalıkların kolaylıkla insanlardan birbirine bulaşmasına neden oluyor. Uyuz hastalığı kışın daha çok görülür. Sebebi toplu ve sıkışık yaşamamızdan kaynaklanıyor. Bu tip vakaların önceden haber edilmesi, tedavilerinin yapılması ve hijyenik önlemlerinin alınması gerekir" diye konuştu.

'KAYAK YAPANLAR ULTRAVİYOLE IŞINLARINDAN KORUNMALI'

Kış aylarında güneş yanıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özçelik, "Kış aylarında yaşanan diğer bir konu ise güneş yanıklarıdır. Kış aylarında insanların yüzü koyu kahverengi bir hal alır. Bu soğuğa bağlı değildir. Bunun nedeni güneş ışınlarıdır. Sivas yüksek bir yerdir. Buradaki ultraviyole ışınlarının etkisi daha fazladır. Güneşten gelen ışınlar ayrıca karla da yüzümüze yansır. Bu nedenle kış aylarında güneşten korunmalıyız. Özellikle kış aylarında uzun süre yürümek zorunda kalanların, kayak yapanların ultraviyole ışınlarından korunmak için gözlük kullanmaları gerekir. Korunmadığı taktirde göz korneamız hasar görebilir. Kayak merkezine gidenlerde bu tip vakaları daha sıklıkla görürüz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasCumhuriyet ÜniversitesiUyuzHastalıkKışDermatolojiProf. Dr. Sedat Özçelik
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