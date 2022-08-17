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Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:58
Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor

İZMİR - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye'de de görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsünden geçmişte çiçek aşısı olanların yüzde 85'e kadar korunabildiğine dikkat çekti. Gürüz, "Maymun çiçeğinde 40 yaş üzerinde çok nadiren vakalara rastlıyoruz ama her zaman dikkatli olunmalı ve kişisel önlemlere uyulmalı" dedi.

Ege Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeğinde, çiçek hastalığına benzer şikayetlerin daha hafif seyrettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gürüz, yıllardır bilinen maymun çiçeğine karşı tüm insanlığın Covid-19 salgınının ardından daha duyarlı hale geldiğini kaydetti. Geçmişte çiçek hastalığının dünyayı kasıp kavurduğunu hatırlatan Gürüz, "Yüz binlerce insan değişik coğrafyada bu hastalığa yakalandı ve çoğunluğu ölümle sonuçlandı. Çiçek aşısı sayesinde 1980 yılında dünya genelinde, bu hastalığın kökünün kazındığına kanaat getirildi. 1980'den beri rutin olarak çiçek aşısı yapılmıyor. Yani 1980 yılına kadar doğmuş olan jenerasyon çiçek aşısı oldu. Yapılan çalışmalarda maymun çiçeği virüsüyle çiçek virüsünün birbirine çok benzediği ortaya çıktı. Bu yüzden bizim aşılarımız yüzde 85'e kadar bizi koruyor. Dünya yeniden çiçek aşısını yapmayı konuşuyor. Eminim ki pek çok bilim insanı bununla ilgili çalışmaya başlamış vaziyette. Çiçek aşısının dünya genelinde mevcut bir stoğu var ama tüm dünyayı aşılamaya yetecek kadar olmayabilir" dedi.

Prof. Dr. Gürüz, çiçek aşısı olanların maymun çiçeğine yakalansalar dahi hastalığı çok hafif belirtilerle grip tablosunda atlatabildiğini dile getirdi. 

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK AŞISI GÜNDEMDE'

Çiçek aşısıyla ilgili dünyadaki çalışmaların devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Gürüz, "Maymun çiçeğinde 40 yaş üzerinde çok nadiren vakalara rastlıyoruz. Bu nedenle çiçek aşısı olmuş tüm vatandaşlarımız daha huzur içinde olabilir ama her zaman dikkatli olunmalı ve kişisel önlemlere uyulmalı. Çiçek aşısının tekrar yapılması için görüşmeler var. Bu aşının üretildiği suş, dünyada mevcut. Dünya sağlık teşkilatı ve aşıyla uğraşan dünyanın belli başlı merkezlerinde bu aşı mevcut. Çok kısa sürede olmamak şartıyla bu aşı yeniden yapılabilir. Dünya sağlık teşkilatı risk altında olan ve çiçek aşısı yapılmamış olan sağlık çalışanlarına bu aşıyı yapmayı düşünüyor. Onların elinde belli bir stok var ama tüm dünyaya yetecek kadar değil. Pek çok bilim insanı çiçek aşısı üzerine hala çalışıyor" diye konuştu. 

'KLİMADA FİLTRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT'

Tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi maymun çiçeği virüsünde de kişisel önlemlerin önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Gürüz, sıcak havalarda sürekli klima kullanımının zararlarına ilişkin "Kapalı ortamlarda klimadan ziyade kapı ve pencere açılarak hava akımının sağlanması çok önemli. Hava akımı bir vantilatör yardımıyla güçlendirilebilir. Klimaların filtrelerinde pek çok viral bakteriyal patojen birikebiliyor. Klimalar ciddi sorunlara yol açan enfeksiyonların kaynağı olabiliyor. Mutlaka bunların hepa filtrelerinin sık sık temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekiyor. Hava akımı olan ortamları sağlamamız lazım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çiçek AşısıMaymun çiçeği
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