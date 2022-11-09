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Prof. Dr. Enginyurt: Ordu’da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:32
Prof. Dr. Enginyurt: Ordu’da pozitif vaka yok, artık pandemiden kurtulduk

ORDU - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığını belirterek, “Koronavirüs, geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok etti. Ordu’da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici çünkü 3 yıldır pandeminin getirdiği psikolojik ve ekonomik sıkıntıları yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, rehavete kapılmamamızı gerektiriyor” dedi.  

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentte son 1 haftadır yapılan testlerde koronavirüs vakalarına rastlanılmadığını söyledi. Koronavirüsün geçirdiği varyasyonlar nedeniyle kendisini yok ettiğini söyleyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ordu’da son 1 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmıyor. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber çünkü 3 yıldır bir pandemi yaşıyor dünya ve bunun getirmiş olduğu gerek psikolojik gerek ekonomik sıkıntılarını yaşamaktayız. Artık pandemiden kurtulduk. Vakalarımız sıfır seviyesinde fakat bu, bizim rehavete kapılmamamızı gerektiriyor. Bu bizim hayatımızda bundan sonra da olacak bir virüs ama etkili olmayacak. Geçirmiş olduğu varyasyonlarla kendi kendini de yok etmiştir. Bundan sonra bizim dikkat etmemiz gereken şeyler; eskiden de söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlarda, üst solunum enfeksiyonlarda yapmamız gereken şeyler. Bunlar nelerdir? Sosyal mesafemize, hijyenimize ve kişisel sağlığımıza her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde Covid veya başka bir enfeksiyondan her türlü korunuruz” dedi.

‘GRİPTEN FARKI YOK’

Prof. Dr. Enginyurt, koronavirüsün artık grip kadar etkili olacağını dile getirerek, “Koronavirüs artık grip gibi olmuştur. Gripten bir farkı yoktur. Artık bizimle beraber olacak ama hayatımızı tehdit etmeyecek. Burada özellikle belirtmek istediğim, ekim ayında biz vakaların artmasını bekliyorduk ama varyasyonlar nedeniyle artık yok. Şu anda grip vakaları artıyor. Çok sayıda grip vakasıyla karşılaşmaktayız. Aynı riskli gruplar grip için de çok tehlikelidir. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar grip hastalığı geçirdiğinde maalesef hayati tehlike ile karşılaşmaktayız. Bu yüzden bizler önlemlerimizi almalıyız. Zaten yaptırdığımız eylül, ekim veya kasım aylarında yaptırdığımız grip aşılarını özellikle riskli gruplara muhakkak öneriyorum” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Özgür EnginyurtOrduPozitifPandemi
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