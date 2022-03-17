Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.119,69
ALTIN
919,53
DOLAR
14,73
STERLİN
19,44
EURO
16,28
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4...
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Piri Reis Üniversitesi Öğretim...
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
KOSTÜ Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' deriz

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, havaların ısınmasıyla dünyada koronavirüsün tamamen yok olacağını belirterek, “Benim beklentim, mayıs ayında; inşallah ‘Pandemi bitti’ deriz” dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:12
Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' deriz

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, koronavirüs salgınında Omicron varyantı ile ilgili konuştu. Enginyurt, “Ordu’da, Türkiye’de ve tüm dünyada vaka sayıları düşmekte, bununla beraber ölüm oranları azalmaktadır. Bu iki gelişmeye bağlı olarak artık aşının etkinliği kanıtlanmıştır. Yani vaka sayılarındaki düşüş aşılara bağlıdır. Bunun yanı sıra son varyant olan Omicron varyantı etkisiz bir varyanttır. Bizler virüslerde bunu bekliyorduk. Bundan sonraki varyantta koronavirüs tamamen yok olacaktır. Araya olumlu etkenler de girecek. Havaların ısınmasıyla birlikte vaka sayıları çok daha düşecek. Vatandaşlarımızın bundan sonrası için yapması gereken sadece toplu ortamlarda maske takmalarıdır. Bunun dışında da hatırlatma dozu aşılarını muhakkak yapmaları gerekiyor” dedi.

‘COVID OLACAK AMA HAYATIMIZI TEHDİT ETMEYECEK’

Havaların ısınmasıyla vaka sayılarının daha çok düşeceğini kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, “Maske takmalarını rica ediyoruz. Pandemi bitinceye kadar hatırlatma dolarını 3 ayda bir yapmak gerekiyor. Tüm dünyada havaların ısınmasıyla beraber virüs tamamen yok olacak. Benim beklentim, mayıs ayı içinde; inşallah ‘Pandemi bitti’ deriz” diye konuştu.

Koronavirüsün, geçen yıllarda Türkiye’de görülen kuş ve domuz gribi gibi olacağını da belirten Enginyurt, “Bu bir virüs olduğu için varyasyonlar olacaktır. Nasıl ki grip her sene varyasyon geçiriyorsa Omicron varyantından sonra da varyasyonlar olacaktır. Covid bundan sonrası için bizim hayatımızda olacak ama grip neyse Covid de öyle olacak. Biz artık yüzdük, karayı gördük. Bu da diğer üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler gibi kuş, domuz gribi gibi normalleşecek ve hayatımızı tehdit etmeyecek” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ordu Üniversitesi Tıp FakültesiProf. Dr. Özgür EnginyurtKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler
Prostat kanseri diğer kanser türlerine nazaran daha yavaş ilerler
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma