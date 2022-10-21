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Prof. Dr. Çil: Burun estetiği havaların soğuk olduğu dönemlerde daha uygun

Estetik cerrahi operasyonlarının her mevsimde yapılabilen ameliyatlar olduğunu dile getiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, “Fakat bazı tür ameliyatları belirli bir mevsimde yaptırmak daha uygun olabilir. Örneğin, rinoplasti olarak bilinen estetik burun ameliyatı işlemi, havaların daha soğuk olduğu dönemde yaptırılabilir. Çünkü soğuk havalar, ameliyattan sonra meydana gelen ödem adını verdiğimiz şişliğin daha çabuk geçmesi ve daha az oluşmasına fayda sağlayabilir” dedi.

21 Ekim 2022 Cuma 10:20
Prof. Dr. Çil: Burun estetiği havaların soğuk olduğu dönemlerde daha uygun

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Yakup Çil, estetik ameliyatların hangi mevsimde yaptırılmasının daha uygun olacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

SOĞUK HAVA ÖDEMLERİN DAHA ÇABUK GEÇMESİNİ SAĞLIYOR

Estetik cerrahi işlemlerinin dünyada en sık yapılan özel cerrahi işlemlerden olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çil, “Genelde estetik cerrahi operasyonları her mevsimde yapılabilen ameliyatlardır. Fakat yine de bazı ameliyatları belirli mevsimlerde yaptırmak daha uygun olabilir. Mesela, rinoplasti olarak bilinen estetik burun ameliyatı işlemini havaların daha soğuk olduğu dönemde yaptırmak uygun olabilir. Böylece ameliyattan sonra meydana gelen ödem adını verdiğimiz şişliğin daha çabuk geçmesi ve aynı zamanda şişliğin daha az oluşmasına soğuk havalar fayda sağlayabilir” diye konuştu.

Estetik burun ameliyatından hemen sonra cerrahların kişinin yüz bölgesine soğuk uygulama yaptırarak şişliği azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çil, ayrıca alerjik toz ve polenlerin arttığı, havaların ısındığı ilkbahar döneminde hapşırma refleksi tetiklenebileceğinden kişinin daha fazla rahatsızlık yaşayabileceğini, bu nedenle alerjenlerin daha az olduğu, ödemin daha az oluşup ameliyat sonrası dönemin daha kolay geçeceği soğuk mevsimlerin rinoplasti ameliyatı için daha çok tercih edilebileceğini ifade etti.

SICAKLIKLARIN AZALDIĞI MEVSİMLER TERCİH EDİLMELİ

En çok yapılan diğer bir estetik cerrahi işlemi olan yağ aldırmanın da (liposakşın) soğuk mevsimlerde tercih edilebileceğini belirten Prof. Dr. Yakup Çil, şunları söyledi:

“Liposakşın (liposuction) ameliyatından sonra ameliyat şişliklerinin azalması ve çabuk geçmesi için kişilere özel korseler giydirilmektedir. Bu korseler elastik yapıda baskı oluşturan özel kıyafetlerdir. Yapılan liposakşın bölgesine göre şekli ve yapısı değişebilmekte olan bu kıyafetler 3-4 haftalık bir süre boyunca giyilmesi gerekmektedir.”

SICAK HAVALARDA GİYİLEN KORSELER BİREYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Sıcak havalarda kıyafetin altına özel liposakşın korselerinin giyilmesinin rahatsızlığa neden olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, “Sıcak havalarda daha kısa süre korse giyilmek istendiğinden korsenin sağlayacağı fayda azalabilmekte, kişiler özellikle başkaları tarafından daha kolay fark edilen yüz, boyun, el gibi vücut bölgelerine giymesi gereken korseleri kısa bir süre giymektedirler. Ayrıca sıcak havada kıyafete fazladan korse eklemek kişileri aşırı rahatsız etmektedir” şeklinde konuştu.

SICAKTA ŞİŞLİKLERİN GEÇMESİ ZAMAN ALABİLİR

Karın germe estetik cerrahisinden sonra giydirilen karın korsesinin de, sıcak havalarda çok daha fazla rahatsızlığa neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, “Kişiler korse, özel bant ve özel kıyafetlerin kullanılmasının gerektiği estetik cerrahi işlemlerinde sıcak havalarda büyük uyum sorunu yaşayabilmektedirler. Ayrıca güneşli havalarda, güneş ışığına maruz kalabilecek yüz, boyun ve el gibi vücut bölgelerinde ameliyat bölgelerinin iyileşme sürecinde ciltte koyulaşmalar ve renk değişimleri gibi sorunlar daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Soğuk havalarda 2 ay içinde geçebileceği değerlendirilen şişlikler sıcak havalarda 4-5 aya kadar ameliyat bölgesinde kalabilmektedir. Sonuçta bazı estetik cerrahi işlemleri her mevsimde yapılabilecek işlemler olsa da, sıcak havaların azaldığı mevsimlerde yapılması kişinin ameliyat sonrası daha rahat bir iyileşme dönemi geçirmesine fayda sağlayabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa HastanesiPlastikRekonstrüktifEstetikBurunProf. Dr. Yakup Çil
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