Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için 3 doz aşılanmak lazım

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 25 milyon civarındaki 3'üncü doz aşılama oranının çok düşük olduğunu belirterek, "Omicron'dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. En az 3 doz aşılanmak lazım" dedi.



Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü doz aşılamanın düşük olduğunu söyledi. Ceyhan, "Uzun zamandan beri 25 milyon civarında bir 3’üncü doz aşılamamız var. Bu oran çok düşük. Maalesef önceden 2 doz aşılama önemliydi; ama Omicron'dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. Bu açık bir şekilde gösterildi. En az 3 doz aşılanmak lazım. Biz zaten baştan inaktif aşıyla başlayarak işleri biraz karıştırdık. Çünkü görünen o ki o inaktif aşıları yok sayıp yeniden 3 doz aşılama önermeye başladık insanlara. Burada ayrıca insanlara 'yazın bu iş bitecek' düşüncesi empoze edildiği için insanlar da 'salgının bitmesine birkaç ay kaldı' diye düşünüyorlar. Bundan dolayı aşılamayı yeniden artırmak son derece zor. Bu güne kadar bunda aşı karşıtları ve aşı kararsızlarının da etkisi çok büyüktü. Devletin yeteri kadar onlara tavır göstermemesi de etkiliydi; ama şu anda o etki çok geri planda kaldı ve ayrıca yine şu anda halka 'olumlu olsun' diye verilen mesajlar aşılamanın geri kalmasına sebep oldu. Bunlar da resmi ağızlardan geldiği zaman halkın üzerinde etkisi büyük oluyor. Bundan dolayı yeniden o aşılama hızını yakalamak mümkün değil" diye konuştu.