Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.991,08
ALTIN
872,22
DOLAR
14,07
STERLİN
18,80
EURO
15,65
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için 3 doz aşılanmak lazım

02 Mart 2022 Çarşamba 14:27
Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için 3 doz aşılanmak lazım

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 25 milyon civarındaki 3'üncü doz aşılama oranının çok düşük olduğunu belirterek, "Omicron'dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. En az 3 doz aşılanmak lazım" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü doz aşılamanın düşük olduğunu söyledi. Ceyhan, "Uzun zamandan beri 25 milyon civarında bir 3’üncü doz aşılamamız var. Bu oran çok düşük. Maalesef önceden 2 doz aşılama önemliydi; ama Omicron'dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. Bu açık bir şekilde gösterildi. En az 3 doz aşılanmak lazım. Biz zaten baştan inaktif aşıyla başlayarak işleri biraz karıştırdık. Çünkü görünen o ki o inaktif aşıları yok sayıp yeniden 3 doz aşılama önermeye başladık insanlara. Burada ayrıca insanlara 'yazın bu iş bitecek' düşüncesi empoze edildiği için insanlar da 'salgının bitmesine birkaç ay kaldı' diye düşünüyorlar. Bundan dolayı aşılamayı yeniden artırmak son derece zor. Bu güne kadar bunda aşı karşıtları ve aşı kararsızlarının da etkisi çok büyüktü. Devletin yeteri kadar onlara tavır göstermemesi de etkiliydi; ama şu anda o etki çok geri planda kaldı ve ayrıca yine şu anda halka 'olumlu olsun' diye verilen mesajlar aşılamanın geri kalmasına sebep oldu. Bunlar da resmi ağızlardan geldiği zaman halkın üzerinde etkisi büyük oluyor. Bundan dolayı yeniden o aşılama hızını yakalamak mümkün değil" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiProf. Dr. Mehmet Ceyhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göz Tansiyonu Kalıcı Sonuçlara Yol Açabilir
Göz Tansiyonu Kalıcı Sonuçlara Yol Açabilir
Doktor Ozan Özcan Kimdir? 
Doktor Ozan Özcan Kimdir? 
Türk Tabipleri Birliği'nden 14-15 Mart'ta grev kararı
Türk Tabipleri Birliği'nden 14-15 Mart'ta grev kararı
'Normalleşme için aşılama yüzde 70'in üzerine çıkmalı'
'Normalleşme için aşılama yüzde 70'in üzerine çıkmalı'
'Nadir hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisi yok'
'Nadir hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisi yok'
"Virüs gücünü kaybediyor"
"Virüs gücünü kaybediyor"
Eskişehir'de vaka artışı, Bilecik ve Kütahya'da düşüş
Eskişehir'de vaka artışı, Bilecik ve Kütahya'da düşüş
Psikoterapist Neslihan Aslıhan Yazdı: Boşanmanın Gizli Faturasını Kim Ödüyor? 
Psikoterapist Neslihan Aslıhan Yazdı: Boşanmanın Gizli Faturasını Kim Ödüyor? 
Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak
Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma