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Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:12
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Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Omicron' uyarısı

ANKARA - HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Omicron' mutasyonuna ilişkin, "Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir. Vakit geçirmeden girişlerde ve ülke içinde önlemler alınmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen 'Omicron' mutasyonuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, virüsün çok yüksek bulaşıcılıkla yayıldığını belirterek, "Portekiz’de bir oyuncunun Güney Afrika’dan geçen hafta dönmesi sonucu takımda 13 oyuncuda Omicron mutantı pozitif bulunuyor. Bu da virüsün çok yüksek bir bulaştırıcılıkla yayıldığını gösteriyor. Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir. Ülkemizde bu varyantın bulunmadığını söylemek mümkün değil. Son bir haftada pozitif bulunan örneklerin Omicron varyantı için test edilmesi sonucu durum belli olabilir. Vakit geçirmeden girişlerde ve ülke içinde önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı. 

DHA

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