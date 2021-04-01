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Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tek doz aşı yaptıranlar kendilerini aşısız gibi düşünsün, tedbirlerini ona göre alsın. Tek doz aşılamanın herhangi bir şekilde korumadığı gibi topluma da ciddi zararları var. Geçen hafta iki yakınım birinci dozu yaptırmışlardı, ikinci dozu bekliyorlardı. Koronavirüse yakalandılar, birisini kaybettik, biri de yoğun bakımda" dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:35
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Prof. Dr. Ceyhan'dan, aşıda 'tek doz' uyarısı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek, aşı çalışmalarına dahil edildiğini duyurdu. BionTech aşısının bir dozunun koruyuculuğunun yüksek olduğu ve hastalığa yakalanma riskini 4 kat azalttığı yönündeki araştırmalara karşın, bu aşı da Türkiye'de 2 doz olarak uygulanacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tek doz aşının sakıncalırını anlattı. Ceyhan, "'Tek doz yeterli oluyor' diye sonuç yoksa elinizde iki doz yapılması gereken aşıyı tek doz yapıp bırakmak virüse 'ben sana bu silah ile saldıracağım, sen de tedbirini al' demek. Siz virüsü öldüremiyorsunuz; ama aşı ile tanıştırıyorsunuz. Virüsün mutasyon mekanizması budur zaten, virüs kendini sizin silahınızdan korumaya çalıştığı için mutasyona uğruyor. Siz eğer öldürmeyecek kadar bağışıklık sağlıyorsanız, bakteri ya da virüs kendinde değişiklik yaparak sizin kullandığınız ürüne dirençli hale geliyor. Tek doz aşı yaptıranlar kendilerini aşısız gibi düşünsün, tedbirlerini ona göre alsın" diye konuştu.

'HAYATLARINI KAYBEDEBİLİRLER'

Prof. Dr. Ceyhan, tek doz aşının yetersiz olduğunu verdiği örnekle şöyle anlattı:

"Geçen hafta iki yakınım birinci dozu yaptırmışlardı, ikinci dozu bekliyorlardı. Koronavirüse yakalandılar, birisini kaybettik, biri de yoğun bakımda. Tek doz aşılamanın herhangi bir şekilde korumadığı gibi topluma da ciddi zararları var. Elinizde 3 milyon doz mu var, 'biz bunu yapalım, arkası mutlaka gelir' düşüncesi son derece yanlış. Bu 3 milyon dozu 1,5 milyon kişiye yapacaksınız. Pandemi aşılamasına mümkün olduğu kadar kısa sürede başlanıp, bitirilmesi lazım. Aşılama yapılınca belli bir oranda da olsa toplumun korunduğu zannediliyor, bu yanlış bir bilgi. Bizim hedefimiz yüzde 60 bağışıklık oluşturmak. O halde demek ki yetişkinlerin çok yüksek oranda aşılanması lazım. Aşının pandemiyi etkilemesi için hedefinize ulaşmanız lazım. 'Yaz gelecek, 25 milyon kişiyi aşılarsak yazı rahat geçiririz' düşüncesi hem yanlış hem de tehlikeli. İnsanları yazın önlemsiz davranmaya teşvik ediyoruz. Halbuki biz, yazın 50-60 milyon doz aşımız olsa 20-25 milyon kişiyi aşılayabileceğiz. Bu, toplumun tedbirlerinde hiçbir gevşemeye yol açmamalı. Daha çocuklar aşılanmadı. Toplumun yüzde 20'si öyle gidiyor zaten. Aşılamayı toplumda yüzde 60'lara çıkarmadıkça, 'yarısını yaparak rahatlayalım' son derece yanlış."

'İNGİLTERE 1,5, BREZİLYA MUTANTI 1,8 KAT FAZLA BULAŞIYOR'

Prof. Dr. Ceyhan, çok fazla mutasyon gerçekleştiğini belirterek, "İngiltere mutasyonu orijinal mutasyona göre 1,5 kat daha fazla bulaşıyor. En çok bulaştırıcı olan Brezilya mutantı, 1,8 kat daha fazla bulaşıyor. Yeni mutasyonların Türkiye'ye girişini engellemek lazım. İller arasında mutantlarda Karadeniz çok belirgindi, seyahat kısıtlaması yapılmadı, bütün Türkiye'ye yayıldı. Şimdi her yerde mutant virüs var, vakalar her yerde artıyor. Bu mutasyonlar devam edecek, belki bunlardan daha bulaşıcı mutant virüs çıkacak, bunların yerini alacak. Biz sadece belirtileri olup da test yaptığımız vakaları biliyoruz, geniş çapta tarama yapmadığımız için belirtisiz geçirenleri bilmiyoruz, buna okullar da dahil. Okullarda çocukların yüzde 90-95'i belirtisiz geçiriyor, tarama testi yaparsanız belki orada belirti veren çocuk yok; ama 5-10 tane pozitif vaka görebilirsiniz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tek Doz UyarısıAşıProf. Dr. Ceyhan
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