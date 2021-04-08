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Prof. Dr. Ceyhan: 10 günlük karantina süresini değiştirmemiz lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaştırma süresinin daha fazla olduğunu, bu nedenle 10 gün olan karantina süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:38
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Prof. Dr. Ceyhan: 10 günlük karantina süresini değiştirmemiz lazım

Prof. Dr. Ceyhan, "Mutant virüs daha erken bulaştırmaya başlıyor ve bulaştırma süresinin daha uzun olduğunu bir çalışma gösterdi, '13,3 gün' diye bir süre buldular. Böyle bir durumda bizim rehberlerimizi güncellememiz lazım. Hastalığı geçirenleri 10 günde işe başlatıyoruz, eğer 14 gün kadar bulaştırıyorlarsa, bu süreyi değiştirmemiz lazım" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüsün yüzde 50 daha bulaştırıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "İngilizler ilk verilerini yayımladıklarında, İngiltere mutantının daha ağır hastalığa yol açtığı belirtildi. Arkasından yapılan araştırmaların çoğunda herhangi bir farklılık olmadığı bulunmuş. Farklı ülkelerde mutant virüs yeni bir mutasyon da geçirmiş olabilir. Bizim de yoğun bakımcıların, yoğun bakımda yatan hastaların daha ağır tablo ile yattığı, solunum cihazına bağlanma oranının salgının ilk dönemlerine göre daha yüksek olduğu şeklinde gözlemleri var. Bunların değerlendirilmesi, bir süre takip edilmesi lazım" diye konuştu. 

'MUTANT VİRÜSTE BULAŞTIRMA SÜRESİ 13,3 GÜN'

Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüsün farklılığının daha erken bulaşması ve daha uzun süre bulaştırması olduğunu söyleyerek, "Daha erken bulaştırmaya başlıyor ve önemli olarak bulaştırma süresinin daha uzun olduğunu bir çalışma gösterdi; '13,3 gün' diye bir süre buldular. Böyle bir durumda bizim rehberlerimizi güncellememiz lazım. Hastalığı geçirenleri biz 10 günde işe başlatıyoruz, eğer 14 gün kadar bulaştırıyorsa bunlar, bu süreyi değiştirmemiz lazım. 1 metre mesafe mutant virüste güvenli değil en az 2 metre olmalı. Bulaşı önlemenin daha zor olması nedeniyle ekstra tedbirler uygulanmalı. Aynı şiddette seyretse bile ölüm sayılarında artma gözleniyor; çünkü vaka sayıları artıyor. Bu yüzden hastanelerin yükü, yoğun bakımların yükü artacak ve mücadelemiz daha da zorlaşacak" dedi.  

'HER BELİRTİYİ KORONAVİRÜSE BAĞLAMAMAK LAZIM'

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs vakalarında görülen burun tıkanıklığı ve nezle belirtilerine ilişkin, "Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Dünyada 130 milyon vakanın görüldüğü bir hastalıkta birkaç kişide görülen belirtiyi bu hastalığın belirtisi, diye saymak, son derece yanlış. Bunlar tesadüfen de olabilir. Özellikle kış döneminde, şu sıralarda da solunum yolu ile bulaşan virüsler görülmeye başlandı. Gribin sıklığı azaldı; ama diğer virüslerin özellikle nezle yapan virüslerin görüldüğü bir dönem. Dolayısıyla hepsini koronavirüse bağlamamak lazım. Hatta insanın koronavirüs testi pozitif çıkabilir; ama burun akıntısı, nezleyi yapan başka bir virüstür, takip etmek lazım. Farklı belirtiler rapor ediliyor; diş kaybı, saç kaybı gibi. Bunların koronavirüse bağlı olduğunu söyleyebilmek için toplumda belli oranda görülmesi lazım. Henüz bu şekilde yeni bir belirti yok" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mehmet CeyhanKoronavirüsCovid19AşıKarantinaMaske
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