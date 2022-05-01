Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Covid-19 geçiren kişilerde görülen diğer hastalık belirtilerine dikkati çekerek, "Bazen hastaların bazı şikayetleri oluyor ve koronavirüsle ilişkilendiriyorlar. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Halbuki başka sorunları var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor" dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 13:09
Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, vaka sayısının son dönemde azaldığına değinerek, "Hem Türkiye'deki hem de şehrimizdeki vaka sayısı çok azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra birtakım sıkıntıların olabileceğini biliyoruz. Hala onun için tedbirli olunması üzerinde de duruluyor. Çünkü koronavirüs olduktan sonra inme geçirenler oldu. Koronavirüsün pıhtılaşma sistemini olumsuz etkilediğine dair söylemler, yayınlar gerçekleştirildi. İnsanların geçirdikten sonra kan sulandırıcı ilaç almaları ya da iğne olarak yaptırmaları önerildi. Mesela ben; koronavirüsü herhangi bir semptom olmadan geçirdim ama 1 aydan fazladır hala aspirin kullanıyorum. Tabii ki bu yine hekim önerisiyle kullanılmasında yarar var. Mide kanamasına da yol açabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım" dedi.  

'ALTTA BAŞKA HASTALIK YATIYOR OLABİLİR'

Belirtilerin geçiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Cantürk, "Diyelim ki; hasta koronavirüsü geçirdi, arkasından gelen rahatsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var ve zayıflıyor. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden zayıfladım' diyerek geçiştirilmemeli. Altta bir başka hastalık yatıyor olabilir. O nedenle koronavirüs sonrası bir iç hastalıkları uzmanına ya da post-Covid laboratuvarına gidilebilir" diye konuştu. 

Bazı hastalıkların koronavirüsle ilişkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Cantürk, "Koronavirüsten sonra özellikle karşılaşılan problemlerden biri. Bazen hastaların bazı şikayetleri oluyor ve koronavirüsle ilişkilendiriyorlar. 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediyorlar. Bu durum da önemli. Bunu ihmal ettiği için 'Koronavirüs geçirdim, hastalığın etkileri devam ediyor. Olur, böyle şeyler' dedikleri için bazı sorunları olabiliyor. Halbuki başka sorunlar var; kalple ilgili problemi ya da kanserle ilgili bir şeyi. Fakat ihmal edilmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs geçiren vatandaşlarımızın Covid sonrası polikliniklere başvurması lazım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!
DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!
Prof. Dr. Ceyhan: 'Gizemli hepatit' virüsünde Covid-19 gibi yayılma beklemiyoruz
Prof. Dr. Ceyhan: 'Gizemli hepatit' virüsünde Covid-19 gibi yayılma beklemiyoruz
'Diyabetik retinopati körlüğe neden olabilir'
'Diyabetik retinopati körlüğe neden olabilir'
Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz
Bakan Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, artık güvendeyiz
İdrar Kaçırma Probleminizi Saklamayın
İdrar Kaçırma Probleminizi Saklamayın
Uzmanı ‘Aşı Haftası’na özel uyardı: Çocukların eksik aşısı olmamalı
Uzmanı ‘Aşı Haftası’na özel uyardı: Çocukların eksik aşısı olmamalı
Prof. Dr. Aydın: Kovid 19 pankreasa saldırarak diyabeti tetikliyor 
Prof. Dr. Aydın: Kovid 19 pankreasa saldırarak diyabeti tetikliyor 
Bebeksi Bakım Nedir? Uzman Estetisyen Özlem Aksünger Açıkladı!
Bebeksi Bakım Nedir? Uzman Estetisyen Özlem Aksünger Açıkladı!
Saç Ekimi Nedir? World Of The Hair Cevaplıyor
Saç Ekimi Nedir? World Of The Hair Cevaplıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma