Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.375,81
ALTIN
916,39
DOLAR
14,76
STERLİN
19,23
EURO
16,04
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Burcu Özbaran'dan ölümle sonuçlanabilecek 'anoreksiya' uyarısı

EGE Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özbaran, son dönemde yeme bozukluğu hastalığı anoreksiyayla sıklıkla karşılaştıklarını söyleyerek, "Anoreksiyanın en büyük tehlikesi ölüm. Giderek kilo kaybıyla, az beslenmeyle vücutta etkilenmeler oluyor" dedi.

08 Nisan 2022 Cuma 11:29
Prof. Dr. Burcu Özbaran'dan ölümle sonuçlanabilecek 'anoreksiya' uyarısı

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özbaran, yeme bozukluğu hastalıklarına ilişkin konuştu. Son dönemde anoreksiyayla sıklıkla karşılaştıklarını belirterek, yeme bozukluklarının geniş bir alan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Burcu Özbaran, "Özellikle çocuklarda ve gençlerde görüyoruz. Buna depresyon, kaygı bozuklukları ve takıntılar eşlik edebiliyor. 'Bulimia' ve 'tıkınırcasına yeme' gibi çeşitli yeme bozuklukları mevcut. Ancak en ciddi olan ve izlenmesi gereken anoreksiya nervozadır. Genelde kız çocuklarında görülüyor. Ciddi kilo kayıpları görülüyor. Görülme yaşı 10 yaşa kadar indi. Anoreksiya olan çocuklar yemeyi reddediyor, beden algılarında bozukluklar oluyor. Kendisini şişman hissetme, beden yapısından memnun olmama durumu oluşuyor. Rejim yapmaya başlanıyor. Bu rejim bilinçli ve sağlıklı yapılmıyor. Kısıtlayıcı yeme yani az yeme günde 1000 kalorinin altında yeme gibi, ciddi bedensel uğraş şeklinde zayıflamaya çalışılıyor" diye konuştu.

BELİRTİLERE DİKKAT

Aileleri belirtilere karşı uyaran Prof. Dr. Özbaran, "Beden görünümüyle aşırı ilgilenme, şişman olduğunu düşünme ve zayıflama isteği, giderek yavaş yavaş kilo kaybı. Yemekten uzaklaşma, aslında akılda yemek olmasına rağmen öğünleri atlama ve miktarı azaltma gibi belirtilere dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Çocukların aşırı zayıflık eğilimine girme nedenine de değinen Prof. Dr. Özbaran, "Bu psikiyatrik bir hastalık. Genetik kökenleri de var. Çevresel nedenleri de bulunuyor. Kız çocuklarda daha çok görülüyor. Mükemmeliyetçi olmak, takıntılı özelliklere sahip olmak, geçmişte bir obezitenin olması gibi risk faktörleri bulunmakta. Bu nedenle biz obeziteyi de anoreksiya için bir risk faktörü olarak görüyoruz. Obezite de istediğimiz bir şey değil. Pandemide hareketsiz kalma sonucu obez gençleri sık görür olduk. Anoreksiyanın en büyük tehlikesi ölüm. Giderek kilo kaybıyla beraber az beslenmeyle vücutta etkilenmeler oluyor. Kalp ritminde bozukluklar, kabızlık. Hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğü, aritmi dediğimiz kalp ritim bozukluğuna bağlı ani kalp durmaları. Bunlar ölümcül seyredebiliyor" dedi.

'AİLELER TAKİP ETMELİLER'

Ailelerin çocuklarını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özbaran, şöyle devam etti:

"Anoreksiyayı temelde şöyle alabiliriz. İçsel sıkıntılarımızı, bedene yansıtma hastalığı diyebiliriz. O yüzden ne kadar söze dökme, duyguları paylaşma, duyguların farkında olmayla ilgili çocuğun sorunu az olursa; o kadar çok, bedene yansıtmaz. Şunu kaçırmamak lazım, bazen depresyon eşlik edebiliyor. Takıntı hastalığı eşlik edebiliyor. Çocuklukta tek bir tanı azdır genelde. Eş tanılar sıktır. Mesela anoreksiyayla birlikte depresyon, anoreksiyayla takıntı gözükebiliyor. Aileler psikiyatrik belirtilere tanıdık olmalı. Kilo kaybının altında psikiyatrik bir şey var mı diye düşünülmeli ve takip etmeliler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Burcu ÖzbaranYeme BozukluğuAnoreksiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Bebek: Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Prof. Dr. Bebek: Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir
Markasını Almanya Köln - Frankfurt  ve Hollanda Rotterdam’a taşıyor
Markasını Almanya Köln - Frankfurt  ve Hollanda Rotterdam’a taşıyor
Kanser Haftası kapsamında doktorlar ve hastalar bir araya geldi
Kanser Haftası kapsamında doktorlar ve hastalar bir araya geldi
Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor
Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Bilim Kurulu, 5 haftadır toplanmıyor
Ağızdaki Lezyonlar Kanser Belirtisi Olabilir…
Ağızdaki Lezyonlar Kanser Belirtisi Olabilir…
Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı
Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı
Stres ve endişe seviyesi arttı!
Stres ve endişe seviyesi arttı!
Uzman Estetisyen Özlem Aksünger’den 2022 Güzellik Tüyoları!
Uzman Estetisyen Özlem Aksünger’den 2022 Güzellik Tüyoları!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma