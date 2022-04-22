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Prof. Dr. Besler: Okul kantinleri salmonella virüsüne karşı denetlenmeli

Salmonella virüsünün çocuklarda tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Tanju Besler, açıkta satılan gıdalar ve özellikle de hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimine dikkat çekti. Gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella virüsünün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Besler, okul kantinleri ve okullara yakın gıda satışı yapılan yerlerin denetiminin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

22 Nisan 2022 Cuma 11:44
Prof. Dr. Besler: Okul kantinleri salmonella virüsüne karşı denetlenmeli

Salmonella virüsünün en önemli etkisinin gıda zehirlenmesi olduğu belirten İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler, hastalığın yol açabileceği tehlikeleri sıraladı. Prof. Besler, “Salmonella ile kontamine olmuş gıdaların alımından sonra genellikle 12-36 saat diliminde ishal, gastrointestinal rahatsızlıklar, 38 dereceyi aşabilen ateş, kusma ve ciddi baş ağrısı ve ender de olsa özellikle immün sistemi baskılanmış bireylerde ölümlerin olabileceği saptanmıştır” dedi.

Bazı çikolata ürünlerinde görülen Salmonella virüsü nedeniyle birçok ülkede bu ürünlerin toplatıldığını hatırlatan Besler, Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

AMBALAJLI GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN SORUNLAR YAŞANABİLİYOR

Genellikle kırmızı et ve ürünleri, kontamine olmuş sütün insanların hastalanmasına neden olabileceğini belirten Prof. Besler, “Bugün dünyada yaşanan ve Türkiye’de tedbir alınmasının temel nedeni süt ve ürünleri kaynaklıdır.  Pastacılık ürünleri, krema, dondurma ve kabuklu deniz ürünleri insanların hastalanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca hayvan gübresi ve kirlenmiş su kullanılarak üretilmiş bitkisel kaynaklı gıdaların da infeksiyonlara neden olabileceği bilinmektedir” dedi.

Gıda üretiminde gerekli hijyen koşullarının sağlanması gerekliliğinin altını çizer Prof. Besler, “Gıda üretiminde kullanılacak olan malzemelerin Salmonella içermemesi, üretim esnasında gıda ile temas eden tüm yüzey ve malzemelerin temiz olması şarttır. Ayrıca gıda üretiminde çalışan tüm personelin kişisel hijyenine son derece dikkat etmesi gereklidir. Salmonella türleri belirttiğim gibi bazı önemli hastalıklara neden olmakla birlikte, gıda kaynaklı hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı kesinlikle açıkta satılan gıdaların ve özellikle de hayvansal kaynaklı gıdaların açıkta hızlıca bozulabileceği hatırlanacak olursa tüketilmemesi gereklidir. Maalesef zaman zaman da şu anda dünya da ve ülkemizde yaşandığı gibi ambalajlı gıdalarda da mikrobiyolojik açıdan sorunlar olmaktadır. Bu konuda da özellikle dikkat edilmeli, ülke sağlık ve gıda otoritesinin uyarılarına dikkat edilmelidir”

Çocukların yetişkinlere göre gıda zehirlenmelerine daha açık olduğu söyleyen Prof. Besler, “Okul kantinleri ve okullarımıza yakın gıda satışı yapan yerler dikkatlice izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm yaş grupları abur cubur gıda tüketimi yerine, çevre ve gıda hijyenine dikkat edilerek ve özellikle de ev ortamında pişirilmiş ve/veya temizliğine çok dikkat edilmiş besinlerimizi tüketmemiz en doğru yaklaşım olacaktır” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tanju BeslerOkulKantinVirüsSalmonella Virüsü
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