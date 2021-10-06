Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.49
ALTIN
502.98
DOLAR
8.8964
STERLİN
12.0693
EURO
10.2708
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu
İzmir'de 85 adet kamu...
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...
YSK'den personel alımı yapıyor
YSK'den personel alımı yapıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Aydın: Daha ağır dönem geçirme ihtimalimiz var

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:12
7 Okunma
Prof. Dr. Aydın: Daha ağır dönem geçirme ihtimalimiz var

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un vaka pozitifliği haritasında sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu belirtip, kışın özellikle kişisel salgın tedbirlerinin daha fazla önemsenmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “Önümüzdeki günlerin vaka pozitifliğini göz önüne aldığımızda, daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 18-24 Eylül haftalık tablosuna göre Trabzon, 509,67’lik oranla en çok vaka yoğunluğu yaşanan 3'üncü il oldu. Geçen haftalarda lider olan Rize’de vaka oranı yükselerek 503,25 olurken, Ordu ve Samsun’da da vakalar arttı. Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’da ise vaka oranları düşüşe geçti. 

‘KIŞA GİRİYOR OLMAK DÜŞÜNDÜRÜYOR’

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka pozitifliği haritasında Trabzon’un sürekli olarak ilk 3 arasında olduğunu söyledi. Yüksek vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini belirten Aydın, “Kışın daha da ağır gelmeye başlayacağı önümüzdeki günler için bu kadar yüksek sayılarla kışa giriyor olmak, daha yüksek sayılara ulaşır mıyız, diye düşündürüyor. Bunu mutlaka önlememiz gerekiyor. Bunu önlemenin de tek ve en önemli yolu, aşı oranımızı hızlı şekilde ve kısa zamanda yukarılara çekebilmek. Hala Trabzon aşı konusunda arzu ettiğimiz rakamlara gelebilmiş değil” diye konuştu.

‘ÖLÜM SAYILARI YÜKSEK’

Kentte günlük pozitif vaka sayılarında küçük iniş yaşandığını söyleyen Prof. Dr.  Aydın, “Geçen hafta liderdik, şimdi liderlikten düştük. Geçen hafta vaka pozitifliği 700 ile 1000 arasındayken şimdi 600 ile 800 civarına iniş gösterdi. Umutlanmak istiyoruz ama bunun sürdürülebilmesi lazım. Karşılaştırırsak, geçen yıla göre sayılarımız çok yüksek. Oysa geçen yıl ciddi bir panik yaşamıştık. Şimdi aşıya güveniyoruz. Hastalık daha hafif seyirli ama henüz öldürücülükte arzu ettiğimiz hafiflik söz konusu değil. Vakaların daha kısa sürede daha az semptomla düzeliyor olması bize moral olmaktadır ama maalesef ölüm sayıları ciddi derecede yüksek. Trabzon’da günlük ortalama 15 civarında ölümden bahsediliyor. Önümüzdeki günleri vaka pozitifliğini göz önüne aldığımızda daha ağır bir dönem geçirme ihtimalimiz var. Virüse karşı aşımız var artık farkındalığımız ve maske kullanımımız arttı. Bu virüse karşı öne geçme hamlelerimiz var. Bütün mesele toplumun buna uyum göstermesi” dedi.

SOKAKLAR KALABALIK

Öte yandan vakaların yüksek olduğu Trabzon’da, sokaklardaki kalabalık ve maske kullanmayan ya da çene altına takan kişiler dikkat çekti. Esma Karayeva, “Herkes maske takıyor ama vakalar düşmemiş. Düşmesi için yeni bir tedbir lazım. Griple beraber vakaların yükselebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Cevdet Dedeoğlu da ailece Covid-19 aşılarını yaptırdıklarını söyleyerek, “Vakalar dikkat edilmediği için düşmüyor; kahvehaneler, sokaklar dolmuş” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Faruk AydınTrabzonVaka PozitifliğiKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler
Grip kasım ayında pik yapacak
Grip kasım ayında pik yapacak
Bir Bebeği Anne Sütü İle Büyütmek
Bir Bebeği Anne Sütü İle Büyütmek
Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3’te 1’i düşüyor
Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3’te 1’i düşüyor
2 yaşındaki oğlu İlyas, ilk kez biyonik kulakla duydu
2 yaşındaki oğlu İlyas, ilk kez biyonik kulakla duydu
Prof. Dr. Bilge: Dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi bekliyor
Prof. Dr. Bilge: Dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi bekliyor
Serebral palsi; çocuklarda ilk 3 yaşa dikkat
Serebral palsi; çocuklarda ilk 3 yaşa dikkat
Yoğun bakımdan hayata 'mucize' dönüş
Yoğun bakımdan hayata 'mucize' dönüş

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma