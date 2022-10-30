Parkinson hastaları VR teknolojisi ile yeniden adım atabilecek

Bursa (DHA)

Türkiye'de ilk kez, Parkinson hastalarını evden çıkamaz, hatta evdeki günlük işlerini dahi yapamaz hale getirebilen yürüme bozukluğunun "VR (artırılmış / sanal gerçeklik) teknolojisiyle" rehabilitasyonuna yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

C-Mill adlı cihazla yürüme rehabilitasyonuna alınan Parkinson hastaları, birkaç hafta sonra tedavilerine kimsenin yardımı olmadan kendileri gelebilmeye başladı. Romatem Bursa Fizik Tedavi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı onaylı yürüttüğü araştırma, bu alanda Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Yürüme bozukluğu ile seyreden Parkinson hastalarının rehabilitasyonu için gerçekleştirilen yeni bir çalışma ile hastalar için umut olacak sonuçlar elde edildi.

Romatem Bursa Fizik Tedavi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı onaylı olarak ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaya dahil edilen hastalarda, C-Mill adı verilen ve VR yani sanal gerçeklik teknolojisi eşliğinde hastaların yürüme bandında görsel uyaranlarla adım atabildiği, hastadaki adım aralığı, yürümedeki bozukluklarını da tespit edebilen bir cihaz kullanıldı.

3 haftalık rehabilitasyon sonucu, evde bile yardıma ihtiyaç duyan Parkinson hastaları, birkaç hafta sonra otobüsle, dolmuşla "tek başlarına" hastaneye gelebilecek kadar düzeldi.