Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.115,74
ALTIN
1.241,53
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Parkinson'a yakalananların sayısı 2040 yılında 12 milyonu aşabilir

Hastalığa yakalananların çoğunluğunu 60 yaş üstü kişiler oluştururken, dünya genelinde 10 milyondan fazla kişi Parkinson ile mücadele ediyor. Hastalığın erkeklerde görülme sıklığının kadınlara göre 1,5 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

11 Nisan 2023 Salı 16:03
1 Okunma
Parkinson'a yakalananların sayısı 2040 yılında 12 milyonu aşabilir
Ankara

Halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen ve çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalıklarından olan Parkinson, 2040 yılında 12 milyondan fazla kişinin hayatını etkileyebilir.

Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadeleye dikkati çekmek için 11 Nisan "Dünya Parkinson Günü" olarak belirlendi.

Son yıllarda dünya genelinde hızla yayıldığı için uzmanlarca bir çeşit "salgın" olarak nitelenen hastalık, ilk kez 1817’de Londralı doktor James Parkinson tarafından tanımlandı.

Parkinson hastalığının, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. En yaygın belirtileri arasında "kas sertliği, hareket sıkıntısı ve titremenin" yer aldığı hastalığı tamamen iyileştiren tedavi yöntemi henüz bulunmuyor.

"Yaşlılık hastalığı" olarak bilinen ve çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalıklarından olan Parkinson, uzmanlara göre, 2040 yılında 12 milyondan fazla kişinin hayatını etkileyebilir.

Dünya genelinde 10 milyondan fazla kişi Parkinson hastası

Parkinson’s Foundation verilerine göre, dünya genelinde Parkinson ile mücadele edenlerin sayası halihazırda 10 milyonu aşmış durumda.

Veriler, hastalığın erkeklerde görülme sıklığının kadınlara göre 1,5 kat fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunu 60 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

Parkinson kaynaklı ölümler arttı

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Parkinson kaynaklı sakat kalma ve ölüm riski diğer nörolojik hastalıklara kıyasla daha hızlı artıyor.

Hastalığa bağlı ölümlerin 2019'da, 2000'e kıyasla yüzde 100 artış göstererek 329 bine çıktığı biliniyor.

Açlık, iklim değişikliği, hastalık gibi küresel sorunlar üzerine bilimsel veriler yayımlayan "Our World in Data" sitesine göre, Avrupa kıtası 2019’da Parkinson kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Yunanistan, "Parkinson hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi" olarak kayıtlara geçti.

2019 verilerine göre, Yunanistan’da her 100 bin kişiden 25,2, İzlanda’da 15,6, Finlandiya’da 15,4, Almanya’da 15,1, İtalya’da 13,9, Arnavutluk’ta 12,8, İngiltere’de 12,7, Hollanda’da 12,4, Avusturya’da 12,3 ve Belçika’da 12'si hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Japonya’da bu oran 11, ABD’de 10,5 ve Avustralya’da 8,1 olarak tespit edildi.

Rusya’da Parkinson kaynaklı ölümler, her 100 bin kişide 6,4 ile diğer ülkelere kıyasla düşük seyrediyor. Türkiye de 4,1 ile çağın hastalığından ölümlerin daha düşük görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında ve hastalığa bağlı ölümlerde görülen artışı, demografik büyümenin yanı süre ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlıyor.

ABD’de her yıl 90 bin kişi Parkinson'a yakalanıyor

ABD'de 2030 yılı itibarıyla Parkinson hastalarının sayısının 1,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

1 milyonu aşkın Parkinson hastasının bulunduğu ülkede, her yıl ortalama 90 bin Amerikalıya Parkinson teşhisi konuluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezine (CDC) göre, hastalık, ABD’de 14. ölüm nedeni arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DünyaParkinsonGünüParkinsonhastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkinson hastalarına düzenli egzersiz önerisi
Parkinson hastalarına düzenli egzersiz önerisi
REM uykusu davranış bozukluğu Parkinson hastalığının habercisi olabilir
REM uykusu davranış bozukluğu Parkinson hastalığının habercisi olabilir
Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya: Yediğiniz yemekler ruh halinizi yansıtır
Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya: Yediğiniz yemekler ruh halinizi yansıtır
Çinli bilim insanlarına göre, Kovid-19'un insandan yayılma ihtimali daha yüksek
Çinli bilim insanlarına göre, Kovid-19'un insandan yayılma ihtimali daha yüksek
Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede
Hafta sonundaki bağış artışına rağmen kan stokları hala kritik seviyede
İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar sahte anı üretebiliyor
İnsan beyni, "göz açıp kapayıncaya" kadar sahte anı üretebiliyor
"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde
"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde
Günde iki kez 20'şer dakika hızlı yürüyüş kalp sağlığını koruyor
Günde iki kez 20'şer dakika hızlı yürüyüş kalp sağlığını koruyor
Kanser tedavisi gören çocuklar hastanede açılan sınıfla moral buldu
Kanser tedavisi gören çocuklar hastanede açılan sınıfla moral buldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi