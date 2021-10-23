Pandemide 'karpal tünel sendromu' yüzde 50 arttı

Koronavirüs salgınında kısıtlama dönemlerinde evde bulunma sürelerinin artması ve pandemiye bağlı özellikle kadınlarda virüse karşı ‘temizlik seferberliği’ bazı hastalıkların artmasına neden oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Bahadır Seyhan, pandemi döneminde hastalığa bağlı hijyen titizliğinin artması sonucu kadınlarda özellikle el ve kol rahatsızlıklarının arttığını söyledi. Op. Dr. Seyhan, en çok el ve kolda uyuşma, karıncalanmaya neden olan karpal tünel sendromu ile karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle pandemi döneminde ev işlerinin artması, hastalığa bağlı titizliğin artması; özellikle kadın hastalarımızda ev işlerini çok yapmalarına bağlı olarak son dönemlerde bize başvuran hastalarımızda en çok gördüğümüz hastalıklardan biri de bu sinir hastalığı oldu. Pandemi döneminde bu hastalık türü yüzde 50 oranında arttı. Bu hastalığın ameliyatları genellikle lokal anestezi ile yapılıp, yatmayı gerektirmiyor. Hastalarımızı operasyondan yaklaşık 2 saat sonra evine gönderebiliyoruz. Ameliyattan sonra da tekrarlaması, nüksetme durumu da çok az. Öyle bir risk yok diyebiliriz" dedi.

'BARDAĞI BİLE TUTAMAZ HALE GELDİM'

Ev kadını Zekine Kaplan da (60) pandemi döneminde sık temizlik yapması nedeniyle hastalığa yakalandı ve 3,5 ay önce ameliyat oldu. Sağlığına kavuşan Kaplan, pandemi döneminde her gün 2 kova ilaçlı su ile temizlik yaptığını, bunun sonucunda bileğini kullanamaz duruma gelmesi nedeniyle ameliyat olduğunu anlatarak, "Temizlik yapmaktan, bez sıkmaktan, sürekli poşetleri silmekten bileğimde ağrı oluştu. Süt şişesini dahi siliyordum. Temizlik yapa yapa, bez sıka sıka bu sağ bileğimin ağrısı çok arttı. Covid-19’dan korktuğum için de hastaneye gidemedim. Geceleri de ağrıdan uyku uyuyamıyordum. Bez sıkmaktan oldu bu ağrı bende. Her gün 2 kova ilaçlı su hazırlardım temizlik için. Sürekli evdeki yerleri, dışarıdan getirdiğimiz şeylerin poşetlerini, ambalajlarını silerdim. Meyve ve sebzeleri birçok kez yıkardım derken bu bileğim dayanmadı haliyle. Ve çok derin ağrılarım başladı. Son zamanlarda bir bardağı, demliği dahi tutamazdım. Ameliyat oldum da kurtuldum. Temizliğe devam ediyorum; ama dikkat ede ede artık bez sıkıyorum" diye konuştu.

Kaplan, ev kadınlarını pandemide temizliğe kendilerini fazla kaptırmamaları konusunda uyardı.