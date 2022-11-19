Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman...
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Pandemide hijyen sayesinde görülmeyen grip salgını bu sene daha etkili olacak" 

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ grip salgınında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Karadağ "Geçen sene pandemiden dolayı kişisel hijyenimize dikkat ettiğimizden görülmeyen grip salgını bu sene daha çok bekleniyor. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda aşı yaptırmamışsak muhakkak grip aşısı yaptırmamız lazım. Devlet riskli olan hastalara bedava aşı hizmeti sağlıyor" dedi. 

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:42
"Pandemide hijyen sayesinde görülmeyen grip salgını bu sene daha etkili olacak" 

Kış aylarının yaklaşmasıyla havalar soğumaya başladı. Bu sebeple hastanelere grip vakasıyla başvuranların sayısı arttı. Uzman doktor Aytaç Karadağ, grip salgının etkisini en aza indirmenin yolunun bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçtiğini belirtti.

  "ÇOCUKLAR HASTALIĞI TAŞIYARAK EVE GELİYOR" 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, bu sene grip salgınının geçtiğimiz yıla göre daha erken başladığını belirterek "İnfluenza yani bildiğimiz grip başladı. Bir ay sonra da h1n1 dedikleri 'domuz gribi' ve 'Omicron' varyantının birleşmesiyle inatçı öksürüklü hastalığın gelmesi bekleniyor. Hastalıktan korunmamızdaki en önemli faktör kişisel hijyen. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda aşı yaptırmamışsak muhakkak grip aşısı yaptırmamız lazım. Devlet riskli olan hastaları bedava aşı hizmeti sağlıyor. Bunun haricinde el hijyeninde çok dikkat etmek gerekiyor" dedi. 


‘ KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANIMI ŞART’’

Karadağ, "Maskeleri toplu taşımada ve okullar gibi kalabalık ortamlarda takmamız lazım. Burada önemli olan yerlerden birisi okullar. Çünkü okullardan çocuklar taşıyıcı olarak eve geliyorlar. Evde yaşlılar varsa maalesef onları enfekte ederek ciğerlere inen bronşit, astım ve KOAH hastalıklarını zatürreye çevirerek insanları hastaneye yatıracak kadar çok ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor" diye konuştu.

  

"GRİP SALGINI BU SENE DAHA ETKİLİ OLACAK" 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadağ "Bu grip salgını, yeni doğan bebekleri dahi yoğun bakıma yatırıp ölümüne bile sebebiyet verilebilir. Geçen sene pandemiden dolayı kişisel hijyenimize dikkat ettiğimizden dolayı görülmeyen grip salgını bu sene daha çok bekleniyor. Zaten şu anda hastane kurumlarında doktorların hepsi hasta maalesef çünkü bu hastalık 2 hafta sürüyor. Aslında hepimizin yapması gereken kişisel bağışıklığımızı korumak. Erken uyumak lazım. Geç uyunduğu zaman kortizol denen bağışıklığı azaltan bir hormon salgılanır. Aynı zamanda melatonin denilen bağışıklığı kuvvetlenen hormon yeterli uyku saatini aldığımızda daha çok salgılanıyor. Bağışıklığın azalmaması için çok farklı karbonatlı gıdalar yemem tam tersi antikorların üretildiği protein bazlı beslenilmesi gerekiyor. Stresi azaltmak ve düzenli spor yapılması gerekiyor. Bu takdirde kişisel hijyenimi ve bağışıklık sistemimi diri tuttuğumda enfeksiyonlar kaya gibi bir duvara çarpar ve enfekte etmez" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İç Hastalıkları UzmanıDr. Aytaç KaradağGrip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1,5 yıldır devam eden Covid-19 şikayetleri
1,5 yıldır devam eden Covid-19 şikayetleri
Prof. Dr. Uluğ: Pandemi, alkol bağımlılığını arttırdı
Prof. Dr. Uluğ: Pandemi, alkol bağımlılığını arttırdı
“Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi önemli” 
“Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi önemli” 
“Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikesi”
“Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikesi”
Türkiye’nin akciğer kanseri risk haritası oluşturuldu
Türkiye’nin akciğer kanseri risk haritası oluşturuldu
Zatürre’nin Yol Açtığı Sıkıntılar
Zatürre’nin Yol Açtığı Sıkıntılar
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Öksürük ve balgam alarmdır
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Öksürük ve balgam alarmdır
Uzmanı uyardı: Türkiye’de 40 yaş üstünde KOAH görülme oranı dünya ortalamasının üstünde
Uzmanı uyardı: Türkiye’de 40 yaş üstünde KOAH görülme oranı dünya ortalamasının üstünde
Prof. Dr. Yılmaz: Işık teknolojisiyle hastane enfeksiyonları 3'te 1 azalıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Işık teknolojisiyle hastane enfeksiyonları 3'te 1 azalıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول