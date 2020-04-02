FUNDA AKOSMAN ERMAN

Haber Çalışması

Pandemi sırasında Gözlük ve Lens Kullanımına Dikkat !…

Corona virüsü ilk olarak 1.Aralık.2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa süre içinde bütün dünyaya yayılmıştır. 16.Mart 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir.Wuhan’da çalışan ve göz hastalıkları uzmanı olan DrLiWenliang,salgın hastalığı fark eden, ilgili makamları ve meslektaşlarınıuyaranilk kişidir. 34 yaşındaki doktor hastalığı belirti göstermeyen bir hastasından almış ve ne yazık ki hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olmuştur.

Covid -19 temas yoluyla gözden de bulaşabiliyor…

İnsandan insana geçişin diğer viral hastalıklarda olduğu gibi damlacık enfeksiyonu veya virüslü yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız ve buruna götürülmesi sonucu mukosa yolu ile olduğunun bilindiğini belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Zerrin Tuncer,Corona virüsünün diğer virüslerden en önemli farkının aerosol veya temas yolu ile gözden de bulaşabilmesi olduğunu vurguluyor. Bu nedenle kişisel el temizliği yanında ellerin ağız, burun ve göze götürülmemesininbüyük önem taşıdığını belirtiyor.

Covid – 19 da Gözde kızarıklık bazen ilk belirti olabiliyor…

Op. Dr. Zerrin Tuncer; hastalığın en sık görülen belirtilerinin sırasıyla ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı olmakla birlikte, tipik olmayan şekilde bulgular verebileceğini, nadir de olsa gözde kızarıklık ve konjonktivitin ilk belirti olabileceğini söylüyor. Çin’de konjonktiviti olan Covid-19’lu hastaların gözyaşı örneklerinde virüsü taşıdıkları izlenmiş, belirtiler arasında konjonktiva kızarıklık oranının%0.08 olduğu bildirilmiştir.

Gözlük Kullanımı ve Lens Kullanımına Dikkat …

Op. Dr. Zerrin Tuncer; Covid-19 salgınının tedavisinde antiviral ilaçların etkigöstermediğinin bilindiğini ve bu sebeple bireysel korunmanın hem hastalığa yakalanmama, hem de yakınlarımıza hastalığı taşımama açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Korunmanın birinci aşamasındaizole kalmanın ve taşıyıcı veyaenfekte olan kişiler ile temas edilmemesinin çok önemli olduğu biliniyor.Diğer önemli aşamada ise bilinçli el yıkamak ve elleri yüze ve gözlere götürmemek olduğu vurgulanıyor.‘Bu durumdagözlük ve lens kullanımı ayrı bir önem taşımakta.Gözlük kullananlar için gözlükler bir yandan aerosol yolu ile bulaşmada kalkan görevi görebileceği gibi, diğer yandan sık sık eller ile gözlüğe dokunuluyorsaenfeksiyon kaynağı da olabilir. Benzer şekilde kontakt lensler, lens kullanmayan kişilerde olduğu gibi gözlerimiziaerosol yolu ile bulaşmaya açık hale getirebildiği gibi,enfekteeller ilegözlüğe dokunma riski olmadığı için avantaj sağlayabilir.Kontakt lens kullanmak zorunda olanlar için lensleri takmadan ve çıkarmadan önce ellerin en az 20 saniye sabunlu su ile dikkatlice yıkanması çok önemli. Kontakt lens kullanırken kurallara her zamankinden daha çok uyulması gerekir’ diyen doktorumuz bu günlerde günlük kullan-at lenslerindaha az risk taşıdığını belirtiliyor.Her durumda hastalıktan korunmamızda en önemli rolü oynayacak iki etkenden biri kişisel güvenli mesafeyi korumak, diğeri ellerimizi bilinçli yıkamak olacağını akıldan çıkarmamak gerekir.

Paniğe kapılmadan hijyen kurallarını önemseyelim…

Hastaların %81’i enfeksiyonu hafif olarak geçirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda geçirilen SARS salgınında ölüm oranı %9,6 iken, Dünya Sağlık Örgütünün 3.Mart.2020’de yaptığı açıklamadaCovid-19 ile ölüm oranının %3,4 oranında olduğu belirtilmiştir.Corona virüsü artık tanıyoruz, nasıl yayıldığını ve sabun, deterjan,alkol ve1/5 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile etkisiz hale geldiğini biliyoruz diyen Dr.Zerrin Tuncer, paniğe kapılmadan kendimizi izole etmemizin, ellerimizi sık sık bilinçli bir şekilde yıkamamızın bu virüsün bize bulaşmasına, dolayısı ile çevremize bulaştırmamıza engel olacağını, salgının yayılmasının ancak bu şekilde önlenebileceğini belirtiyor.

Sağlıklı günler dileklerimizle…

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi