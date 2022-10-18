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Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Şu anda Covid'in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük. O açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız dikkatli olmanız lazım" dedi.

18 Ekim 2022 Salı 10:07
Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün, geçirdiği mutasyonla daha hafif bir hastalığa yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, kışın gelmesiyle Covid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış beklendiğini belirterek, "Nitekim Avrupa’da vakalarda ciddi artışlar var. Ülkemizde de genelde Avrupa’daki artışları takiben 3-4 hafta sonra artışları hep gördük bugüne kadar. Dolayısıyla önümüzdeki kasım ayı içerisinde bizde de vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Ne var ki artık günümüzde insanlar böyle solunum enfeksiyonuna uygun semptomlar geliştirildiğinde 2020- 2021'de olduğu gibi hemen hastaneye doktora koşmuyorlar. Dolayısıyla testi yapılmıyor, pek çok vaka tanı almıyor. Bu tabii, hastalığın hafif seyretmesinden kaynaklanıyor. Artık Covid-19 da 2020-2021'deki hastalığın aynısı değil, çok değişti. Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Dolayısıyla insanlar bunu sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu, bir grip gibi çoğu zaman ayakta atlatıyorlar. Bu nedenle test yaptırmıyorlar. Hastaneye hekime başvuruyorlar. Ancak tabii risk grupları için tehlike devam ediyor" diye konuştu. 

‘VAKALARDA YAVAŞ YAVAŞ ARTIŞ OLACAK’

Vakaların, ekim sonu yükselmeye başlayacağını, aralık ve ocak gibi bir pik oluşturacağını aktaran Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Özellikle yaşlı kronik hastalığı olan bağışıklık sistemi baskılanmış olan ve aşılanmamış olanlarda hala ağır enfeksiyonlar görüyoruz. Hastaneye yatışları tek tük de olsa yine var. Bu kişiler genellikle baktığımız zaman yoğun bakım desteği gerektiren olgular var ve maalesef hala kaybetmekte olduğumuz vefat eden yurttaşlarımız var. O açıdan risk gruplarının çok dikkatli olması lazım. Özellikle kış mevsimi gelmesiyle birlikte bulaşma riski daha da artıyor. Çünkü okullar açıldı. Türkiye'de aşağı yukarı 26 milyon civarında öğrenci var. Bunlar her gün haftada 5 gün bir araya geliyorlar. Sınıflarda, okullarda ve birbirlerine çok kolay bulaştırabiliyorlar. Bu tür enfeksiyonların sadece Covid için de demiyorum; grip de buna dahil. Onun dışında yazın geçmesiyle birlikte tatilden dönüşler başladı. Büyük kentlerde insan popülasyonu kalabalığı arttı. Toplu taşımadaki yük arttı, soğuklar, yağışlar başladı, insanlar kapıları, pencereleri artık kapatıyor. Kapalı mekânlarda havalandırma yetersiz. Bu da bulaşmayı çok kolaylaştırıyor. Bütün bunlara baktığımızda daha önceki yıllarda da gördüğümüz gibi grip, soğuk algınlığı ve tabii Covid de bunlara eklendi. Vakalarda yavaş yavaş bir artış olacak. Genelde ekim sonu, kasım başı gibi yükselmeye başlar. Aralık, ocak gibi bir pik oluşturur ve sonra tekrar azalarak nisan, mayıs gibi biter böyle bir salgın eğrisini hep kuzey yarım küre ülkelerinde görüyoruz. Ülkemiz de bunlardan biri."

'MESAFEYİ MUTLAKA KORUMAK LAZIM'

Koronavirüsün ölümcüllük oranının griple aynı olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Özlü, "Covid de artık bu döngüsel sürece girmiş görünüyor. Bundan sonra diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi Covid'de de bu döngüsel sürece rastlayacağız. Dediğim gibi eğer gençseniz, aşılıysanız, kronik hastalığınız yoksa çok büyük bir risk, bir tehlike yok. Şu anda Covid’in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük, o açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız biraz önce saydığım risk gruplarında yer alıyorsanız dikkatli olmanız lazım. Ne yapacağımızı artık hemen hepimiz öğrendik. Geçen yaşadığımız pandemi deneyimi bunu bize öğretti. Risk gruplarında olan kişilerin mutlaka kendilerine dikkat etmesi lazım. Kalabalık, kapalı, iyi havalandırılan sosyal mekanlara mümkünse girmemeleri ya da çok fazla kalmamalarını tavsiye ederim. Mesafeyi mutlaka korumak lazım" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf. Dr. Tevfik ÖzlüKoronavirüCovidGrip
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