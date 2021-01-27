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Özkul: Hayat'ta Hayat Var

HAYAT’TA SOLUDUĞUNUZ HAVA TERTEMİZ

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:17
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Özkul: Hayat'ta Hayat Var

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Özel Hayat Hastanesi, misafirlerinin daha steril bir ortamda hizmet alması adına, yüzde 99 oranında Covid-19 virüsünü, yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan Hava Sterilizasyon cihazlarını kullanmaya başladı. Hayat Hastanesi tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs ile yaptığı mücadelede her yöntemi kullanarak, misafirleri için en steril ortamı oluşturuyor. Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele adına çeşitli çalışmalar yürütülürken, bazı kurumlar bu çalışmaları daha da ileriye götürme adına faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürüyor. Özel Hayat Hastanesi de Covid-19 ile en ön safhada özveriyle mücadelesini sürdürürken hastaneyi daha da steril hale getirme adına yatırımlarına devam ediyor.Özel Hayat Hastanesi, laboratuvar ortamında test edilerek yüzde 99 oranında Covid-19 virüsünü, yanı sıra mikrop ve zararlı gazları yok ettiği onaylanan Hava Sterilizasyon Cihazlarını kullanmaya başlayarak, hastanede solunan havayı daha da temiz bir hale getirdi. Hastanemizdeki steril ortamı destekliyoruz. Pandemiyle mücadelemiz her şekilde sürüyor diyen Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Bu zor süreçte çalışmalarımızı sağlık personeli olarak özveriyle sürdürürken bir yandan da mücadelemizi destekleyen yatırımlar yapmaya ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda misafirlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek, insan sirkülasyonunun fazla olduğu alanlarda havayı filtre eden, virüs yükünü yüzde 99 oranında engelleyen filtre sistemlerini hastanemizin kritik noktalarına yerleştirdik. Cihazlarımız sayesinde havada bulunan mikrop, virüs (COVID-19) ve zararlı gazlar temizleniyor. Biz misafirlerimize ve çalışanlarımıza daha steril bir ortam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusundan taviz vermeden topyekûn mücadelemizi her koldan sürdürmeye devam etmeliyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özkul: Hayatta Hayat Var
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