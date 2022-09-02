Orta yüzle ilgili problemlere dikkat!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Orta yüz problemleri nelerdir?

Genellikleorta yüzün yüz görüntüsündeki önemini 3 boyutlu olarak algılayabiliriz. Yani günlük hayatımızda etraftaki insanların bize bakışıyla, videolarla, fotoğraflarla dışarıdan gördüğümüzde daha iyi anlarız. Orta yüz fotografik olarak tek başına çok güzel anlatılabilen bir bölge değil amaözellikle orta yaş grubu hastalarda (50’li yaşlar), orta yüz problemleri çok yaygın. Ve bu bölge ile ilgili herhangi bir şikayeti olmasa dahi bize “ben göz kapaklarımı yaptırmak istiyorum” diyerek gelen hastaların çoğunda orta yüzle ilgili problemler aslında çok belirgin bir şekilde var. Orta yüzle ilgili problemler daha çok kendini nazolabial oluk dediğimiz burundan ağzımıza doğru inen iki oluğun belirginleşmesiyleve üst tarafta göz altı bölgesinin boşalmasıyla gösterir. Çünkü normalde genç yaşlardaki hastaların orta yüzünün üst tarafı doludur fakat bu volüm yıllar içerisinde kaybolur.Çünkü yüz gevşerve üst yüzü dolduran bu volüm zamanla aşağı kayarak, yüzün daha alt bölgelerinde bir dolgunluk yaratır. Bu durumun kabaca iki sebebi vardır: Yumuşak dokuların gevşiyor olması, üst orta yüzde(göz altı bölgesinde) kemik hacminin yıllar içerisinde kaybolur olması. Buna bağlı olarak orta yüzün verdiği desteğin de kayboluyor oluşu. O zaman yapmamız gereken nedir? Aşağı düşen volümü eski yerine götürmemiz gerekir. Bunu ne kadar erken yaparsak o kadar basit bir işlem gerçekleştirmiş oluruz.

Orta yüz germe operasyonu için hangi yaş aralığı uygun?

30 yaşında bir hastaya alt göz kapağı operasyonunu uygun gördüğümüzde çok büyük bir tepki görmezken, orta yüz germe dediğimizde durum farklı anlaşılabiliyor. Bunun sebeplerinin başında, orta yüz ameliyatının nereden yapıldığının bilinmemesi geliyor. Orta yüz germe ameliyatı alt göz kapağı ameliyatıyla aynı kesiden yapılır. Ve iki operasyonun aslında birbirinden pek farklı yoktur. Sadece, orta yüz daha büyük bir alanı kapsadığı için, sonuçları daha çarpıcıdır. Orta yüz germe aslında, gençleştirmeden çok güzelleştirme ameliyatı konseptine daha uygun. Fakatiçinde yüz germe kelimesi geçtiği için, hastalar biraz korkabiliyor. Ama klasik yüz germe orta yüz germeden oldukça farklı bir ameliyat. Klasik yüz germe gerçekten büyük bir operasyon. Örneğin, 35 yaşında yaptığımız bir hastada efsane sonuçlar alıyoruz, çünkü amaç gençleşmek değil, güzelleşmek. Bakışlar daha çekici oluyor ve yüz daha dinamik gözüküyor, bu da bütün yüzde bir güzelleşme sağlıyor. 50 yaşında uyguladığımız hastada sonuçlar o kadar da çarpıcı olamayabiliyor. Çünkü yüzün başka bölgelerine de dokunmak gerekiyor. Yaşı ileri olan bir hastada çarpıcı sonuçlar almak için kombine ameliyatlar tercih edilmeli.

Orta yüz germede endoskop cihazı kullanabilir miyiz?

İşi kolaylaştırmak adına endoskop cihazıyla operasyonu gerçekleştirmek elbette tercih edilebilir. İndirekt olarak ulaşmak zorunda olduğumuz bölgeleri endoskop cihazı sayesinde ekranda büyük bir şekilde görüntüleyip daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Cerrahide indirekt olarak bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Küçücük bir kesiden uzun mesafeler katedip, ufacık bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz, tabii ki bunu uzaktan görmek yerine, içeriye bir kamera sokup ekranda o bölgeyi kocaman görebilmek işimizi kolaylaştırıyor. Cerrahın elinde böyle bir aleti olması çok rahatlatıcı bir durum. Örneğin, manuel yaptığımız orta yüz germe operasyonunda bir nokta kanadığı zaman uğraştırıcılığı daha fazla, çünkü o küçücük noktaya ulaşıp kanayan yeri tespit etmeye çalışıyoruz, ama tabii endoskopla bu durum daha rahat ve daha hızlı çözülüyor. Endoskop cihazı sanki gözümüz oluyorve o noktayı yakından ve geniş açılı görebiliyoruz.

Orta yüz germe hangi operasyonla kombine edilir?

Orta yüz germe, ileri yaş hasta için tam bir yüz germenin sadece bir parçası olabilir. Fakat genç yaş grubunda, tek başına orta yüz ve şakak germeyle(kaş kaldırma) bütün yüz ifadesi değişir ve güzelleşir. Bütüncül yaklaşım her zaman daha iyi sonuçlar verir. Biz burada sadece yanağı yukarı almaktan bahsetmiyoruz, hem göz kenarını hem de kaşı kaldırdığımızda, orta yüz operasyonu taçlanmış oluyor. Mesela bir senfoni çaldığınızı düşünelim, bunu bir tek kemanla çalmak var, bir de orkestrayla çalmak var. Bu sizin yüzünüze verdiğiniz değerle de alakalı. Bütüncül yaklaşımda, orkestranın bütün elementlerini kapsamış olurken, diğerinde sadece kemanı ana sahnede görmüş oluyoruz. Yanında destekleyiciler olmadığı için, kulağa çok çarpıcı melodiler gelmiyor. Üst yüzün yorgun ama yanakların kalkık ve dinamik göründüğü senaryo yine hastayı mutlu etmez, o yüzden iki bölgede de volüm azlığı mevcutsa, iki alana da dokunmak gerekir. Üst yüz 40, alt yüz ise 55 yaşında gibi bir görüntü verirse, yüzde orantısızlık olur ve doğal gözükmez. Orta yüz germe operasyonu, kaş kaldırma ve badem göz estetiğiyle kombine edildiği gibi, gıdı estetiği ile de kombine edilebilir. Çenesi beligin olmayan hastalarda, yeterli çene çıkıntısı yoksa, orta yüz germe ile yanaklarda volüm yakalasak daalt yüz çıkık değilse, yine istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Çene çıkıntısını sağlamak için çene implantı tercih edilebilir. Eğer gıdı bölgesinde hafif sarkıklık mevcutsa, mini boyun germe operasyonu da dahil edilebilir. Fakat yüzün alt bölgesi sarkıksa, orta yüz ile total alt yüz germe/boyun germe kombinasyonunu tercih etmek daha doğru olacaktır. a