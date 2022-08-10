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Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi

Araştırmalar, dünyadaki yetişkinlerin dörtte birinin günlük aktiviteyi sınırlayan kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla mücadele ettiğini gösteriyor. Eklem kireçlenmeleri de bu sorunlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dünyadaki her 7 hekim muayenesinden birinin kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkili olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, “70’li yaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmeleri, günümüzde 30’lu yaşlara kadar indi. Küresel salgınla hareketsizliğe bağlı olarak giderek yaygınlaşan eklem kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken ilerlemeden tedavi edilmeli. Aksi halde bu rahatsızlığı yaşayanlar dayanılması güç acılarla yaşam konforlarını yitirebilir” dedi. 

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00
Op. Dr. Yıldırım: Eklem kireçlenmeleri 30’lu yaşlara kadar indi

Yaş almanın yanı sıra aşırı kilo, hareketsizlik ve bilinçsiz spora bağlı olarak gelişen eklem kireçlenmeleri, her yaştan insanın yaşam konforunu elinden alabiliyor. Her türlü sağlık sorununda olduğu gibi eklem kireçlenmelerinde de erken tanının önemine dikkat çeken uzmanlar, şiddetli ağrılar, eklemlerden ses gelmesi, eklemlerde tıkırtı hissi, günlük aktivite sırasında takılma ya da kilitlenme gibi sorunlar yaşandığında bir uzmana başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor. 

AĞRI 3 GÜNDEN FAZLA SÜRÜYORSA DİKKAT 

Vücudun herhangi bir eklem bölgesinde günlük aktiviteyi kısıtlayan, 3 günden fazla süren ağrılar oluştuğunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğine dikkat çeken Kızılay Kağıthane Hastanesi doktorlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, “Bu ağrılar da aylarca süren ve giderek şiddetini artıran dayanılmaz ağrıların öncüsü olabilir. Yaş almaya bağlı olarak oluşan eklem kireçlenmeleri aniden ortaya çıkabilir, yavaş bir şekilde sinsice ilerleyebilir ya da travmaya bağlı olarak gelişebilir. Pek çok hastalıkta olduğu gibi eklem kireçlenmelerinde de erken tanının büyük bir önemi bulunuyor. Vücudun eklem bölgelerinde oluşan ağrıların sesine kulak vererek eklem koruyucu cerrahiye başvurmak, yaşam konforunun sürdürülebilirliği açısından oldukça kritik! Hareket kısıtı yaratan şiddetli ağrılar, eklemlerden ses gelmesi, eklemlerde tıkırtı hissi, günlük aktivite sırasında takılma ya da kilitlenme gibi sorunlar karşısında bir ortopedi doktoruna başvurmakta fayda var” dedi. 

AÇIK AMELİYATLAR TARİHE KARIŞIYOR 

Eklem bölgelerinde oluşan kireçlenmelerin kıkırdak dokuda ciddi hasarlar yarattığını kaydeden Kızılay Kağıthane Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Hakkı Yıldırım, “Hasarlı kıkırdak doku, herhangi bir girişim yapılmazsa iyileşmez. Eklem koruyucu cerrahi, kıkırdak hasarlarının daha da ilerlemesini engeller. İleri teknolojiler sayesinde bu tür hasarlar açık ameliyata gerek kalmadan kapalı yöntem dediğimiz Artroskopi işlemi uyguluyoruz. Fiberoptik cihazlar kullanarak hasarlı dokuyu görüntüleyip tedavi edebiliyoruz. Oldukça yüksek bir başarı oranına sahip bu yöntem, ağrısız bir tedavi olarak hastaların kısa sürede sosyal yaşamlarına devam etmesine olanak tanıyor” diye belirtti. 

İLERİ DERECELİ AŞINMALARDA PROTEZ TEDAVİSİ UYGULANIYOR 

Eklemleri ileri derecede aşınan hastalara protez tedavisi uygulandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, “Bu vakalarda, eklemler tümüyle kaybedildiği için protez implantların devreye girdiği Artroz tedavisi uygulanıyor. Dizde menisküs, ön çapraz bağ, yan bağlar ve kıkırdak yırtıkları, omuzda tendon yırtıkları, kalça sıkışma sendromu, kalça ekleminde oluşan labrum yırtıkları, ayak bileği kıkırdak sorunları da eklem koruyucu cerrahinin alanına giriyor. Ancak bu tür sorunların tedavisinin alanında uzman doktorlar tarafından ileri teknolojiler kullanılarak yapılması gerekiyor. Eklem patolojisinin yön verdiği tedavi sırasında tecrübeli bir ortopedist birden çok işlemi aynı anda yaparak hastaları 2. bir operasyon ihtimalinden kurtarabiliyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Op. Dr. Hakkı YıldırımOrtopedi Ve TravmatolojiEklemKireçlenmeAğrı
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