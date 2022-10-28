Op. Dr. Gökkaya: Kombine estetik ile daha hızlı iyileşmek mümkün

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Gökkaya, kombine estetik operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Aynı ameliyatta birden fazla cerrahi operasyon uygulanabileceğini dile getiren Op. Dr. Gökkaya, “Bu şekilde gerçekleştirilen kombine estetik operasyonlar, orantılı bir görünüm elde etmek isteyen herkes için idealdir. Kısa sürede büyük oranda değişiklik oluşturması nedeniyle kombine estetik ameliyatlar hastalar için önemli avantajlar sağlar” ifadelerini kullandı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA ÖNERİLMEZ

Genellikle vücudun orantısız bölgelerinde uygulanan kombine estetik işlemlerin, hekimin kapsamlı konsültasyonu ile başladığını söyleyen Op. Dr. Ali Gökkaya, ardından muayene ve hastanın vücut analizlerinin yapıldığını belirtti.

Kombine estetik işlemlerinin işleyişini anlatan Op. Dr. Gökkaya, “Kombine estetik cerrahide operasyon sayısı, hangi prosedürlerin birleştirileceği, hastanın genel sağlık durumuna, mevcutta ve geçmişte bulunan kronik rahatsızlıklarına göre belirlenir. Örneğin, sigara içenlerde ameliyat süresi çok uzun olmamalıdır. Ayrıca ilerlemiş yaşa ve kronik rahatsızlıklara sahip olan kişilere kombine estetik ameliyatlar önerilmez” diye konuştu.

SÜREÇ HER HASTAYA GÖRE FARKLI İLERLEYEBİLİR

Kombine ameliyatların uzun sürmesi nedeniyle hastaların operasyonu kaldırabilir düzeyde olmasının da önemli bir kriter olduğunun altını çizen Op. Dr. Gökkaya, “Bu anlamda kişinin kan değerleri dikkate alınmalı ve ameliyat için gerekli kriterlere sahip olup olmadığı detaylı incelenmelidir. Sonuçta her hastanın durumuna göre farklı kararlar uygulanabilir. Bu süreç, mutlaka hekimin dâhil olması ve dikkat etmesi gereken bir süreçtir. Yapılan muayene ve analizler sonucunda hastanın kombine operasyonları kaldırabileceğine karar verilirse operasyon için uygun tarih belirlenir. Ameliyat öncesinde hekiminiz ameliyatın olası riskleri ve faydaları hakkında size detaylı olarak bilgi verir” şeklinde konuştu.

AMELİYATIN ARDINDAN TAKİP VE BAKIM ÖNEMLİ

Kombine ameliyatlar sonrasında takip ve bakımın önemine de değinen Op. Dr. Gökkaya, “Ameliyat sonrasında kontrol randevularına zamanında ve düzenli gidilmelidir. Ayrıca hekim talimatlarının yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Kombine ameliyatlar, cerrahi alanında profesyonel ve geniş bir deneyime sahip olmayı gerektirir” açıklamasında bulundu.

KİŞİ OPERASYON SONRASI SOSYAL HAYATINA DAHA HIZLI DÖNEBİLİR

Kombine estetik ameliyatlarının avantajlarından bahseden Op. Dr. Gökkaya, şu bilgileri paylaştı:

“Kombine estetik ameliyatlarda hastalar sadece bir kez anestezi alarak, anestezinin taşıdığı risk oranını en aza indirmiş olur. Her ameliyatın farklı zamanlarda yapılması, daha uzun bir iyileşme süreci gerektireceğinden, kombine operasyonlar hastaların iyileşme süreçlerini kısaltır. Bu sayede kişi sosyal hayatına daha hızlı geri dönerek daha rahat uyum sağlayabilir. Daha kısa sürede, daha az operasyonla istenilen görünüme kavuşan hastalar zamandan ve maliyetten tasarruf etmiş olurlar. Ayrıca tek bir operasyon bazen beklenen sonucu vermeyebilir. Bu yüzden operasyonları birleştirerek uygulamak, daha hızlı bir zaman çerçevesinde, daha görünür şekilde, ölçülebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.”

EN SIK UYGULANAN KOMBİNE İŞLEMLER

Op. Dr. Gökkaya, aynı anda yapılan operasyonlar sayesinde, birden fazla orantısız bölgenin düzeltildiğini, hastada daha gözle görülebilir değişimler sağlandığını ve daha estetik bir görünüm elde edildiğini vurguladı.

Op. Dr. Gökkaya, en çok tercih edilen kombine estetik işlemlerini şöyle sıraladı:

“Yüz germe ve göz kapağı ameliyatı (Blefaroplasti)

Yüz germe ve kaş kaldırma ameliyatı

Yüz germe ve boyun germe

Göğüs estetiği ve karın germe

Göğüs estetiği ve kol germe

Göğüs estetiği ve rinoplasti

Karın germe ve uyluk germe

Dudak estetiği ve burun estetiği

Genital estetik ve karın germe

Kalça kaldırma ve karın germe

Çene ve ısırma bozukluklarının düzeltilmesi, implant yerleştirilmesi ve rinoplasti

Göz kapağı estetiği ve dermal dolgu maddeler

Diğer cerrahi kombine işlemler.”

VÜCUT KISA SÜREDE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Kombine estetik ameliyatlar sayesinde vücudun kısa sürede yeniden şekillendirilebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Gökkaya, bu anlamda oldukça sık uygulanan kombine operasyonlara şu örnekleri verdi:

“Karın germe ve göğüs estetiği ameliyatı tercihlerde ilk sırada gösterilebilir. Kollar ve göğüsler birbirine yakın olduğu için hastalar bu iki prosedürü bir araya getirmeye çalışır. Burada göğüsler kaldırılırken, karın daha düz bir görünüme kavuşur

“Kol germe ve göğüs estetiği ise, yine kol ve göğsün birbirine yakınlığından kaynaklı sık tercih edilen bir kombine ameliyattır. Kalınlaşmış kol yapısı, göğüs de bazı deformitelere sebep olabilir. Bu ameliyat da kombine estetik yardımı ile kollardaki sarkmalar giderilirken, aynı zamanda göğüs bölgesi ve göğüsler daha estetik bir görünüme kavuşur

“Dudak ve burun estetiğinin birlikte yapılması hem doktorun yüz orantısını daha rahat oluşturmasını hem de hastanın tek bir operasyonla daha orantılı, estetik bir görünüme kavuşmasını mümkün kılar

“Liposuction ve yağ transferi uygulaması da kombine bir estetik işlem olarak bilinir.”

Op. Dr. Gökkaya, kombine estetik operasyonlarında hastanın kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizerek açıklamalarını sonlandırdı.