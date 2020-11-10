Op. Dr. Cevdet Murat Akagün Minimal İnzavis Yöntemini Anlattı

İSTANBUL- Minimal invaziv cerrahi, vücuda oldukça küçük kesilerle açılan yerlerden kameralar ile cerrahi işlem yapma imkanı veren bir ameliyat tekniğidir. Minimal invaziv yöntem açık ameliyatların yarattığı ağrı, hastanede kalma süresi ve komplikasyon riskleri gibi olumsuz diyebileceğimiz durumların etkisini azaltmak için günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, inzaviz burun estetik cerrahisi ile beraber ameliyat öncesi değerlendirmelerin ve 3 boyutlu görüntülemelerdeki gelişmelerin hasta-doktor ilişkisindeki güveni tahsis etme hususunda oldukça güçlü bir yeri olduğunu düşünmekte. Dr. Akagün, kemik destek düzensizlikleri vb problemler sebebiyle cerrahi müdahaleleri planlamanın oldukça zor olduğunu belirterek bilgisayar destekli teknolojilerin uygulandığı kapsamlı tekniklerin gelecekte burun cerrahisinde yerini alacağını çarpıcı bir biçimde vurguladı.

Bu türden teknolojilerin cerrahi sahada hayata geçmesiyle beraber inzaviz yöntemler de hızlı bir biçimde gelişecekler. Dr. Akagün; yakın bir gelecekte piezoelektrik ultrasonik cerrahi, mikromotor teknolojisi ve naviasyon vb gibi uygulamaların yanında preoperatif bilgisayar analizi ve sanal planlamayla inzaviz yaklaşımları geliştirerek öngörülebilir olumlu sonuçlar almanın artık hayal olmadığını belirtti.

İnzaviz yöntemi gibi minimal prosedürlerin cerrahi anlamda en önemli özelliğinin hastaları tamponsuz ve silikonsuz rahatça nefes almalarnı sağlamasıdır. Dr. Akagün, diğer bir çok yöntemde kullanılan tamponların sadece nefes almayı güçleştirmediğini aynı zamanda uyguladığı basınç neticesinde morluk ve şişlikler meydana getirdiğini belirtti.

ELİF HAYVALI