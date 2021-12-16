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Omicron'un hastalık şiddeti daha düşük

Omicron, Delta’dan daha hızlı bulaşıyor ancak hastalık şiddeti daha düşük

16 Aralık 2021 Perşembe 13:43
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Omicron'un hastalık şiddeti daha düşük

HONG KONG - Hong Konglu bilim insanları Omicron üzerinde yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda, varyantın Delta’ya göre bronşlara daha hızlı ve etkin bulaştığını ancak akciğerde hastalık şiddetinin düşük olduğunu açıkladı. Omicron, bulaşmadan 24 saat sonra Delta ve diğer Kovid-19 varyantlarına göre 70 kat daha fazla çoğaldı, ancak kendini 10 kat daha düşük kopyaladı. 

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha önce MERS virüsü ve grip virüsünde kullandıkları tekniği, Omicron varyantının diğer Kovid-19 varyantlarına oranla ‘bulaşma ve hastalık şiddetini’ ölçmek için kullanarak bilimsel sonuçlara ulaştı. Akciğer dokusunda Omicron’u başarıyla izole eden bilim insanları, Omicron’un bronşlarda orijinal Kovid-19 virüsü ve Delta varyantından daha hızlı çoğaldığını buldu. Omicron varyantı, bulaşmadan 24 saat sonra Delta varyantından ve Kovid-19 virüsünden yaklaşık 70 kat daha fazla çoğaldı. Ancak Omicron, akciğer dokusunda kendini 10 kat daha düşük kopyalayarak hastalığın şiddetini düşürdü.

KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DE ÖNEMLİ

Bilim insanları elde ettikleri sonucu değerlendirirken, insanlarda hastalığın ciddiyetinin sadece virüsün kendini kopyalama verimliliği ile ölçülmediğini aynı zamanda kişinin bağışıklık tepkisi tarafından da belirlendiğini vurguladı. Açıklamada “Çok daha fazla insana bulaşarak, çok bulaşıcı bir virüs, virüsün kendisi daha az patojenik olsa bile daha ciddi hastalığa ve ölüme neden olabilir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OmicronDelta Varyantı
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