Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,937.24
ALTIN
661.83
DOLAR
11.42
STERLİN
15.31
EURO
13.01
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire...
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Omicron'da klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikor ihtiyacı var'

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:02
8 Okunma
'Omicron'da klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikor ihtiyacı var'

EGE Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Omicron varyantından korunabilmek için klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikora ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurugöl, "Bu büyük mutasyon, birçok şeyi olumsuz etkiledi. Üç temel konuda değişiklik oldu. Bulaşıcılık, hastalık şiddeti ve aşılara karşı direnç değişti" dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, son günlerde Türkiye’de de görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile ilgili değerlendirme yaptı. Bilinenin aksine Omicron varyantının Delta varyantından daha hafif seyrettiğine dair kesin bir kanıt olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kurugöl, yeni varyanttan korunabilmek için klasik virüse kıyasla 8,4 kat daha fazla antikora ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kurugöl, önceden Covid-19'u atlatanların antikor nedeniyle virüse karşı koruyuculuğu yüksekken Omicron varyantı ile birlikte yeniden virüs kapma riskinin 5,4 kat daha arttığını açıkladı.

Prof. Dr. Kurugöl, "İngiltere'de 330 bin Covid-19 hastasıyla yapılan araştırma gösteriyor ki; Omicron'un Delta'dan daha hafif olduğuna dair kesin kanıt yok. Öte yandan Omicron'a karşı hastalığı geçirseniz de koruyuculuğunuz ancak yüzde 19'dur. Omicron varyantında iki doz aşılıysanız yüzde 20-24, üç doz aşılıysanız yüzde 80'e yakın koruyuculuk oluşuyor" dedi.  

'ÇOK KISA BİR SÜREDE ORANLAR YÜKSELECEK'

Omicron varyantının pandeminin seyri açısından olumsuz bir etkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, "Tam bir şeyler düzene girerken virüsün yapmış olduğu bu büyük mutasyon, birçok şeyi olumsuz etkiledi. Üç temel konuda değişiklik oldu. Bulaşıcılık, hastalık şiddeti ve aşılara karşı direnç değişti. Ülkemizde ilk Omicron vakasının bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 10'dan fazla vaka olduğunu açıkladı. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan günlük verilere göre, Türkiye için yüzde 42,19'luk bir orandan söz ediliyor. Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları Türkiye için durumu çok daha iyi ifade ediyordur. Ancak kesin olan şey Omicron'un çok kısa bir şekilde bu oranların çok daha üstüne çıkacağıdır" diye konuştu.

'SON AŞIDAN SONRA 6 AY BEKLENMEMELİ'

İki doz Sinovac ve ardından iki doz BioNTech aşısı olan gruba da dikkati çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "İki doz Sinovac ve daha sonra iki doz Biontech olmuş kişiler için şu anda alınmış karar son aşının ardından 6 ay sonra aşı yapılması gerektiği yönünde. Omicron varyantından korunmak için çok daha yüksek antikora ihtiyaç olduğunu göz önüne aldığımızda risk grubundaki kişilere 6 ayı beklemeden hemen üçüncü doz aşının yapılması gerekir. İki doz Sinovac artı iki doz BioNTech aşılı birçok kişi enfekte olmaya başladı, hatta ağır enfeksiyon geçirip yoğun bakıma yattı. Bu nedenle, sağlık personeli, 65 yaş üstü ve risk grubundaki iki doz Sinovac ve ardından iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilere son aşıdan 6 ay sonra değil, 3 ay sonra güçlendirme dozu yapılması daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

'KAPALI ALANDA KUTLAMA YAPMAK ÇOK RİSKLİ'

Önlemlerin sıkı tutulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, "Nasıl olsa Omicron daha hafif diye düşünen gençler olabilir. Önlemleri almazsanız, yeni aşınızı olmazsanız, maskenizi takmazsanız, hastalığa yakalanma riskiniz yüksek. Bu enfeksiyonun hafif geçeceğinin bir garantisi yok. Ağır geçirmeyeceğinizi, yoğun bakımlık olmayacağınızı, hatta yaşamınızı kaybetmeyeceğinizi kimse garanti edemez. Bu yüzden lütfen gerekli önlemleri alalım, hatırlatma dozlarımızı yaptıralım, maske takmaya özen gösterelim. Bu şartlarda kapalı alanda yılbaşı kutlamak çok riskli" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Zafer KurugölOmicronVaryantKoronavirüsAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'
'Omicron varyantı aşılama sayısını 5 kat artırdı'
Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı olunmalı
Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı olunmalı
Pandemide kaynak çocuklar değil
Pandemide kaynak çocuklar değil
'3'üncü ve 4'üncü dozda yan etki biraz daha fazla'
'3'üncü ve 4'üncü dozda yan etki biraz daha fazla'
"Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum"
"Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum"
Prof. Dr. Faruk Şendur: Covid-19 felç riskini artırabilir
Prof. Dr. Faruk Şendur: Covid-19 felç riskini artırabilir
Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Burun Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?
Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Burun Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalı?
AYAKLARDAKİ AŞIRI TERLEME TIRNAK MANTARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR!
AYAKLARDAKİ AŞIRI TERLEME TIRNAK MANTARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR!
'Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip'
'Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma