Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin
Gebelik diyabetini doğum sonrası da...
'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler
'Beyaz cennet'te utandıran görüntüler
Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor
Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor
Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış
Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık...
Van Gölü'nde batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nde batık Rus şilebinin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" dedi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:23
0 Okunma
Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

ANKARA - Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN R DEĞERİ 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir" diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİĞİN AMACI DÜNYADAKİ TABLOYA EŞLİK ETMEK'

Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, "Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, "Türkiye'de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS MEVSİMSEL GRİP İLE KARIŞACAK'

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile koronavirüsün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Koronavirüs ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama koronavirüsün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Koronavirüs ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent YamanelVaka SayılarıTatil BeldeleriArtışBulaştırmaSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin
Gebelik diyabetini doğum sonrası da ihmal etmeyin
"Kadınlarda görülen hormonal bozukluk stres kırığına neden olabiliyor"
"Kadınlarda görülen hormonal bozukluk stres kırığına neden olabiliyor"
Bakan Koca: Endişe duyuyoruz
Bakan Koca: Endişe duyuyoruz
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı: 14 gün dikkatli olmalılar
KALP YETERSİZLİĞİNE DİKKAT EDİN! 
KALP YETERSİZLİĞİNE DİKKAT EDİN! 
UABD'den kritik koronavirüs uyarısı!
UABD'den kritik koronavirüs uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan aşı uyarısı
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 'Tabak Modeli' önerisi
Bayramda el öptürülürse hijyene dikkat etmeli
Bayramda el öptürülürse hijyene dikkat etmeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı