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Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanan obezite için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Onur Oral, 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü öncesinde yaptığı açıklamada, "Obeziteden korunmak için en akılcı önlem, dengeli ve yeterli bir beslenme alışkanlığıyla birlikte, haftada üç gün 30 dakika yavaş yürüyüşle başlayıp, haftada beş gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak" dedi.

Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanan obezite için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Onur Oral, 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü öncesinde yaptığı açıklamada, "Obeziteden korunmak için en akılcı önlem, dengeli ve yeterli bir beslenme alışkanlığıyla birlikte, haftada üç gün 30 dakika yavaş yürüyüşle başlayıp, haftada beş gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak" dedi.

21 Mayıs 2019 Salı 16:08
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Obeziteye karşı haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüş

İZMİR - Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Onur Oral, obezitenin nedenlerini "Obezite harcanandan daha fazla enerji alınması sonucu, vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişen,  genetik ve çevresel etkileşimli, sağlıklı yaşam adına ciddi ve kronik sorunlara neden olabilen ve oluşum nedeni çok sayıda faktöre bağlı, medikal tedaviye ihtiyaç duyulan metabolik bir sağlık problemidir" şeklinde anlattı.

Obezitenin risk faktörleri arasında birçok etkenin olduğunu belirten Oral, "Obezitenin en önemli risk faktörleri arasında özellikle genetik yatkınlık, fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı gibi faktörler göze çarpıyor. Erişkin ve çocuk obezitesi tüm dünyada ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılıyor. Ülkemizde toplumun yaklaşık olarak yüzde 35’inden fazlası obezite problemiyle karşı karşıya kalıyor. Hatta bu oran erkeklerde yüzde 7.9, kadınlar da yüzde  23.4" diye konuştu.

Obezitenin başka hastalıklara da davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Oral, "Birçok kronik hastalığın obezite ile yakından ilişkili olduğu biliniyor.  Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ediyor. Bu konuda yürütülen son araştırmalarda kanserle yakın ilgisi olduğu da belirlenmiştir" dedi.

'SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SAĞLIKLI BESLENME'

Obeziteden korunma yolları hakkında da bilgi veren Oral, şöyle dedi:

"Sağlıklı yaşam ve obezite kökenli hastalıkların önlenmesinde en akılcı önlem, dengeli ve yeterli bir beslenme alışkanlığıyla birlikte, haftada 3 gün 30 dakika yavaş yürüyüşle başlayıp haftada 5 gün 45 dakika tempolu yürüyüşler önem taşıyor. Bu tip bir fiziksel aktivite sağlıklı beslenmeye ek olarak 100- 200 kalorilik bir kayıp sağlar. Uzun süreli fiziksel aktivite için, her gün 30 dakika yürüyüş alışkanlığının kazanılması, obezitenin önlem ve tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği gözden uzak tutulmamalıdır. Sonuç olarak, sağlıklı bir toplum için sağlıklı beslenme alışkanlığının yanı sıra, fiziksel aktivitenin tüm bireyler için yaşamsal önem ve anlam taşımakta olduğunu tekrar hatırlamak ve bu konuda farkındalığı arttırabilmek için ‘Dünya Obezite Günü’ güzel bir şans olarak değerlendirilmeli."

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüObeziteTempolu Yürüyüş
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