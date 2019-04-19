Obezite ile mücadelede yeni yöntem

İSTANBUL - Son dönemlerde kilo vermek isteyenlerin merak ettiği konuların başında mide botoksu uygulaması geliyor. Botoks bildiğiniz gibi görsel olarak ciltte kırışıklıların giderilmesinin yanı sıra bir takım nörolojik rahatsızlıklarda, bacaklarda ve kollarda olmak üzere yaygın olarak kullanılıyor. Son 10-15 yıldır da bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı.

Kilo vermek isteyenlere uygulanan mide botoksuna ilişkin açıklama yapan Medicana International Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Erdil, “Diyetisyenler eşliğinde planlanacak olan zayıflama programı ile birlikte istenen sonuca ulaşılıyor. Botoks işlemi Endoskopik bir işlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. Amaç, iştahın azaltılması ve mide boşalımının geciktirilerek daha uzun süreli doygunluk hissinin sağlanmasıdır. İşlem sonrası ağrı veya herhangi bir rahatsızlık hissetmezsiniz. 30 dakika sonra günlük hayatınıza dönebilir ve yemek de yiyebilirsiniz” dedi.

Dr. Ahmet Erdil mide botoksunun sağlık sorunu oluşturacak kadar kilolu ‘morbid obez’ kişiler haricinde, kilosundan rahatsızlık duyan herkese uygulanabilecek bir yöntem olduğunu belirterek, “Mide botoksu sonrasında 30 dakikada günlük hayatınıza dönebilir ve yemek de yiyebilirsiniz” dedi.

Dr. Erdil, “Bağırsak sağlığının iyi olmasının kilo vermede en önemli ektenler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla mide botoksu düşünürken mutlaka doktor ve diyetisyenin oluşturduğu bir diyet programına girmeniz önerilir. Aksi takdirde tek başına mide botoksu yaptırarak zayıflamaya çalışmak, sizi büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerini kullandı.