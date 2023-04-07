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Nurdağı Sahra Hastanesi'nde 10 bine yakın depremzedeye hizmet verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 Mart'ta hizmete giren sahra hastanesinde, yaklaşık 10 bin depremzedeye hizmet verildi.

07 Nisan 2023 Cuma 12:39
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Nurdağı Sahra Hastanesi'nde 10 bine yakın depremzedeye hizmet verildi
Gaziantep

Depremde ağır hasar alan Nurdağı Devlet Hastanesi'ni devre dışı bırakan Sağlık Bakanlığı, konteyner kentin yakınında 25 yataklı sahra hastanesini 13 Mart'ta hizmete aldı.

Ameliyathane, röntgen ve tahlil odası gibi çeşitli birimlerin olduğu hastanede aynı anda 700 kişiye hizmet verilebiliyor.

Gaziantep UMKE Sorumlusu Mustafa Ümit Eroğlu, AA muhabirine, depremin hemen ardından ilçe halkına hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Sahra hastanesinin ilçenin sağlık üssü olduğunu belirten Eroğlu, "Sahra hastanemiz 13 Mart'ta faaliyete geçti. O tarihten bu yana 10 bine yakın hasta burada tedavi edildi, 86 hastamız ise Gaziantep'e sevk edildi." dedi.

Eroğlu, acil hastalar için 7/24 ambulans helikopter ve diğer ambulansların hazır bekletildiğini ifade ederek, "Hastanemizde ameliyathane, çocuk, kadın doğum, dahiliye, göz polikliniklerimiz, radyoloji gibi alanlarımız da var. Bunlar sahra hastaneleri için zaten oldukça önemli. Hastanemizde küçük çaplı genel cerrahi birçok ameliyatı burada yapabiliyoruz. Şu an hastanemizde 15 doktor ve 30 yardımcı sağlık personeli hizmet veriyor." diye konuştu.

Hasta yakını Hakan Çınar ise hastanede hizmet veren herkese teşekkür etti.

Çalışanların hastalarla yakından ilgilendiğini vurgulayan Çınar, "Allah razı olsun devletimizden. Buradaki personel bize çok yardımcı oluyor. Yakınımıza kuruldu, bundan dolayı da Allah razı olsun. İlaçlarımızı hemen temin ediyorlar, bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı, gayet memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepNurdağıSahraHastanesiDeprembölgesi
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