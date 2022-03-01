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'Normalleşme için aşılama yüzde 70'in üzerine çıkmalı'

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 3 büyükşehirde vakaların düştüğünü hatırlatarak, "Tam doz aşılı popülasyonun yüzde 70'in üzerine çıkması gerekiyor. Türkiye'de şu an aşılanma oranı yüzde 50-60 arası. Normalleşme anlamında bunu yüzde 70'in üzerine çıkarmamız gerekiyor" dedi.

01 Mart 2022 Salı 11:05
'Normalleşme için aşılama yüzde 70'in üzerine çıkmalı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 12-18 Şubat'ı kapsayan vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 717,58'den 617,50'ye, Ankara'da 1323,97'den 1216,83'e, İzmir'de ise 1017,38'den 776,25'e düştü.

'DÜŞÜŞÜN BELİRGİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Son verileri değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye genelindeki vaka sayılarında son 3 haftadır düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle bu son haftada ciddi düşüş var. Bu düşüşün önümüzdeki günlerde daha da belirgin olacağını düşünüyoruz. 3 büyükşehirde ülke nüfusunun büyük bir bölümü yaşıyor dolayısıyla sayılar düşmeye devam edecektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de düşüşün gerçekleşmesi sevindirici. Artık küçük ve orta ölçekli illere dikkat etmek gerek. 15 günlük yarıyıl tatili süresince büyük illerden küçük illere seyahatler oldu. Bu kısa gidiş gelişlerde virüs o kentlere taşındı" dedi.

'SEYAHATLERİN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ'

Küçük ve orta ölçekli kentlerde düşüşün beklenen oranda olmayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şener, "Yarıyıl tatili nedeniyle bu dönem, aslında o seyahatlerin etkisini göreceğiz. Anadolu illeri ve sahil şeridini buna dahil edebiliriz. Bu kentlerde düşüş daha yavaş olacaktır. Mart ayının ikinci yarısından itibaren bu illerde de düşüş göreceğiz çünkü Omicron varyantının süreci böyle oldu. Girdikleri ülkelerde önce pik yaptı sonra takip eden 3 hafta içinde keskin düşüşler yaşandı. Türkiye'de 1 hafta gecikmeli de olsa, şu an yaşanan süreç beklenen bir sonuç. Önümüzdeki günlerde bu düşüşü daha keskin göreceğiz ama tedbiri elden bırakmamak gerek" diye konuştu.

NORMALLEŞME TAKVİMİ 

Keskin düşüşlerin etkisiyle normalleşme takviminin açıklanıp açıklanmayacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener, "Bunu öngörebilmek çok zor çünkü bizim aşılanma oranlarımız çok dalgalı. Vaka hızının düşmesi tabii ki sevindirici ama bir taraftan da geleceğe umutla bakabilmek için aşılanma oranının yükselmesi gerekiyor. Aşılanma oranı şimdi hızlı yükseliş trendinde değil. Turkovac'ın ilk girdiği zaman aşılanma hızında ciddi bir tırmanış oldu. Vatandaşlarımızda merak ve ilgi uyandırdı. Turkovac temelli aşılanma hızında ciddi bir tırmanış oldu ama şimdi aşılanmada bir tırmanış yok. Bunu biraz daha yukarı çıkarmak gerekiyor. Tam doz aşılı popülasyonun yüzde 70'in üzerine çıkması gerekiyor. Türkiye'de şu an aşılanma oranı yüzde 50-60 arası. Normalleşme anlamında bunu yüzde 70'in üzerine çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'da tam doz aşılama oranının yüzde 70'in üzerinde olan ülkelerde normalleşme takvimi açıklandı. Türkiye için de bu baraj aşıldığı andan itibaren bizim içimiz daha rahat olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf.Dr. Alper ŞenerKoronavirüsCovid19Aşı
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