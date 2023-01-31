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Nazlı Ekici Türkiye ‘de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor

Podolog Ekici 2023 yılında 10 bin kişiyi ayak sağılığı konusunda bilgilendirecek ve ücretsiz tedavi edecek. Durumu olmayan ve ekonomik zorluklar içerisinde olan kişilere 2023 yılı içerisinde ulaşıp tedavi edecek olan uluslararası ayak sağlığı uzmanı Podolog Nazlı Ekici, rekorlar kitabına girmeyi gözüne kestirdi.

31 Ocak 2023 Salı 11:50
Nazlı Ekici Türkiye ‘de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor

Haber: Aslan Sayım

Uludağ Üniversitesi Mezunu Nazlı Ekici, Türkiye’de Podologolarak yaşantısını devam ettiren, Almanya’da eğitim alan sayılı ve deneyimli Podologlar arasında.

Nazlı Ekici’nin çocukluk hayali olan ‘kendi ayakları üzerinde durmalı kadınlar’ fikrini, açtığı güzellik merkezi ile hayata geçirmesi ile yakın bir arkadaşının ayaklarında olan kangren sebebi ile kaybetmesinden sonra, hayatını ayak sağlığına adamış bir sağlık elçisi Ekici. 

Almanya’da ayak sağlığı üzerine eğitim alan ilk Podolog olan Nazlı Ekici, kurduğu ve 2022 yılında devir ettiği ‘podomania’ile adını tüm Türkiye’ye duyurmuş başarılı bir kadın girişimci.

Yaşlı bakım evleri, kimsesizler yurdu, asker ocakları, engelli çocuklarının bakım evleri ve 200‘den fazla okulda gönüllü uygulamalar yapan gönüllü Podolog, sosyal projelerde ücretsiz yer aldı. 2022 yılında uluslararası yayın kuruluşundan ödül alan Nazlı Ekici, Bodrum’da ve İskenderun’da 2023 yılına kadar hedeflediği 20 bin hastayı da ücretsiz ayak sağlığı konusunda bilgilendirme ve tedavi ederek Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.

Ünlü Podolog topuk dikeni hakkında bilgi verdi.

Nazlı Ekici; “Topuk dikeni genellikle yüksek tabana sahip olan kişilerde (pescavus) görülmektedir. Bunu tetikleyen sebepler ise aktif hayattan, pasif hayata, pasif hayattan aktif hayata geçmek, aşırı kilo alıp vermektir. Daha çok 40 yaşından sonra ortaya çıkan yürüme problemine sebebiyet vererek yaşam kalitemizi düşüren bir rahatsızlıktır.

SEMPTOMLAR; 

Sabah yataktan çıkarken atılan ilk adımda topukta bıçak gibi keskin ağrılar ,gün içinde kesik kesik ağrılar, topuk iltihabı veya topuk şişmesi

TEDAVİSİ;

Ayaktaki en büyük kemik topuğumuzda bulunan calcaneus kemiğidir. Şekil olarak yuvarlak ve uç kısmı sivridir, ayağımızda bulunan plantar fasciitis kasımız esnekliğini yitirdiğinde yere bastığımızda calcaneus kemiğimizi hissettiğimiz için ciddi ağrılar verir.

Kişinin mutlaka doğru tabanlık ve terlik kullanması gerekir çünkü plantar fasciitis kasımızın esnekliği geri kazandırılmalı topuk bölgesine verilen ağırlık baskı azaltılmalıdır.  Böylelikle aşağı yönde sarkmış olan calcaneus kemiğini adım adım (step step) yukarı yani yerine gelmesi sağlanır. Sonuç olarak ta kişi rahatlar ağrısız acısız konforlu bir yaşam sürmeye başlar.

Kortizonlu iğne ve ameliyat son derece yanlış olup kısa süreli rahatlama sağlayıp kısa süre sonunda şikâyetlerin tekrar başlamasına neden olabilmektedir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Podolog Nazlı EkiciNazlı Ekici
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