MİKROBALDİNG İLE KUSURSUZ KAŞLAR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Makyaj çoğu kadın için zaman alan bir işlem. Özellikle uzun iş saatleri ve yoğun tempo esnasında makyaj ile vakit kaybetmek istemeyen kişiler kalıcı makyaj uygulamalarına yöneliyorlar. En çok tercih edilenlerin başında microblading(kıl tekniği kaş) gelmektedir. Özel Amerikan Cerrahi Tıp Merkezi Estetik uzmanı Nilgün ARABACI’ya mikrobaldin guygulamasını sorduk.

Microbalding( Kaş Kontürü) Nedir?

Güzelliğine dikkat eden tüm kadınlar için kaşlar çok önemlidir. Kaşlar yüzümüzdeki ifadeyi belirler. Bunun için de kaşlarımızı düzenli olarak almak ve aralardaki boşlukları kaş farı ile doldurma ihtiyacı duyarız. Mikrobilading ile her gün bu işlemi yapmaktan kurtuluruz. Böylece günün her saati bakımlı olabiliriz.

Mikrobalding aslında bir pigmentasyon uygulamasıdır. Boya kişiye özel, steril iğnelerle kaş bölgesinin altına enjekte edilir. Kaş dövmesi olarak adlandılır ama tam olarak dövme diyemeyiz. Çünkü dövme daha derine yapılan bir işlemdir. Dövmeden farklı olarak kaş bölgesinin içini boyamak yerine özel microblading iğnesi ve renk değiştirmeyen pigmenler ile uzman kişiler tarafından kaş bölgenize tek tek çizgiler çizilerek, gerçek kaş görünümü verilmesidir. Bu uygulama iki saat gibi bir sürede tamamlanır.

Kimlere Uygulanır?

Microblading 3D kıl tekniği, seyrek veya dökülmüş kaş bölgesine uygulanır. Kusurlu bölgelerin yanında daha kalın ve etkili kaşlara sahip olamk isteyenlere de uygulanır. Kaşların doğal görünümü bozulmadan, ten rengine ve kaş rengine uygun bir renk seçilip uygulanır. En çok sorulan sorulardan biri de ağrılı olup olmamasıdır. Dövme yaptırırken hissedilen acı ile kıyas kabul etmez. Tamamen acısız bir uygulama olduğunu da söyleyemeyiz tabii. Anestesi krem ile daha konforlu hale getirilir. Böylece kişinin daha az acı hissetmesi sağlanır. Tabii kişiye göre de acının derecesi değişir.

Kaş Kontürünün kalıcılığı ne kadar sürer?

Kalıcılık süresi ortalama 1-1. 5 senedir. Ancak bu süre işlem derinliğine, kullanılan boyanın kalitesine ve kişinin cilt tipine bağlı olarak değişir. Yağlı cilt tiplerinde kalıcılık süresi daha kısa olurken, kuru cilt tiplerinde bu süre daha uzun olabilmektedir.