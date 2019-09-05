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MİDE BOTOKSUYLA OBEZİTE TEDAVİSİ 

Tıbbın hemen her alanında kullanılan botoks, obezite tedavisinde cerrahi dışı bir seçenek olarak uygulanıyor. Peki son yıllarda yaygınlaşan mide botoksu nedir?

MİDE BOTOKSUYLA OBEZİTE TEDAVİSİ 

Tıbbın hemen her alanında kullanılan botoks, obezite tedavisinde cerrahi dışı bir seçenek olarak uygulanıyor. Peki son yıllarda yaygınlaşan mide botoksu nedir?

05 Eylül 2019 Perşembe 18:35
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MİDE BOTOKSUYLA OBEZİTE TEDAVİSİ 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fazla kilolu ve obez insan nüfusu giderek artıyor. Dünya genelinde insanların 30’unu etkileyen bu sağlık sorununun ortaya çıkmasında, kalorisi yüksek gıdalarla beslenmek ve hareketsizlik en önemli faktörler. 

Fazla kilo; diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, eklem problemleri, solunum sistemi rahatsızlıkları ve uyku apnesine yol açarak kişiyi ölüme bile götürebiliyor. 

Obezitenin tedavisinde öncelikle, diyet, egzersiz ve ilaçlar öneriliyor. Bu yöntemlerden fayda sağlayamayan bazı hastalara ise tüp mide ve gastrik bypass gibi cerrahi işlemler uygulanabiliyor” diyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, “Bu ameliyatlara uygun görülmeyen veya fazla kilolu hastalara ise cerrahi dışı bir seçenek olarak mide botoksu tavsiye ediliyor” şeklinde konuştu. 

Yaygın kullanım alanları göz etrafı kırışıklıklar, aşırı terlemeler, kronik ağrı, çift görme, Parkinson hastalığındaki el titremelerinin giderilmesi, migren ve idrar kaçırma ile depresyon gibi hastalıkların tedavisi olan botoksun, obezite alanındaki etkisi birkaç yıldır yaygınlaştı. 

Tokluk hissi uzuyor 

Teknik hakkında bilgi veren Prof. Ersoy, şunları anlattı: “Mideye botoks uygulaması, midenin çıkış bölgesine endoskopik olarak 10-15 dakika içerisinde botilinyum toksin enjekte edilmesiyle gerçekleşir. Bu yolla midenin çıkıştaki pompa kısmı yavaş çalışır, organa dolan gıdaların ince bağırsaklara geçişi yavaşlar ve böylece tokluk hissi daha uzun süreli hissedilir, kişi daha az yemek yer. 

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, altı ay arayla iki enjeksiyon yapılan vakaların yüzde 70’i bir yıl sonra  fazla kilolarının yüzde 17’sinden kurtuluyor. 1.5 yıl içinde üç enjeksiyon yapılan vakalarda ise bu oran yüzde 28’e ulaşıyor. Bazı hastalarda midenin iştah hormonu salgılayan tepe kısmına uygulandığında ise Ghrelin hormonu salgısının azalarak, iştahında da azaldığı saptanmıştır.”

Diyet ve egzersiz öneriliyor 

Uygulamanın nadiren mide duvarında dolaşım bozukluğu gibi yan etkileri olabileceğini belirten Ersoy, işlemden önceki gece midenin dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bilinçli sedasyon altında uyutulan hasta, 30-40 dakika dinlendirildikten sonra evine gönderiliyor. Botoksun etkisini yeterince göstermesi için sağlıklı bir diyetin benimsenmesi ve egzersiz yapılması tavsiye ediliyor.  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.09.2019 11:40
Anahtar Kelimeler:
Kalp HastalıklarıKolesterolDünyaDiyabetObeziteMide Botoksu
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