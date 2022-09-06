Mide Botoksu İle Ameliyatsız Kilo Vermek Mümkün

Pazartesi başlayan ama Salı son bulan diyetler… Yemeklerden ve tatlılardan asla vazgeçemem ama keşke zayıflasam diyenler… Evet, hangimiz ameliyata ihtiyaç duymadan hızlıca zayıflamak istemez ki? Kilo verme konusunda çok farklı yöntemler geliştirilmiştir ve birçoğu ise yalnızca ameliyat ile istenilen sonucu vermektedir. Ancak son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz midebotoksu ile ameliyatsız kilo vermek mümkün hale gelmiştir. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akın Ünal, mide botoksu hakkında tüm detayları anlattı.

Mide Botoksu Nedir?

Mide botoksu nispeten bir kilo verme yöntemidir ve endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksini enjekte edilmesi esasına dayanan bir uygulamadır. Mide kaslarının kasılmasısınırlandırılarak mide boşalma süresi geciktirilir, hastada iştah kaybı başlar ve böylelikle kilo kaybı sağlanmış olur. Kaybedilen kilo miktarı kişinin yaşına, metobolizma hızına ve yapmış olduğu destekleyici egzersizlere göre farklılık gösterir. Uygulamanın literatüre geçmiş bir zararı bulunmamaktır ancak özellikle kas hastalığı bulunanlar ve botoksa alerjisi olanların bu uygulamadan faydalanmaları mümkün değildir. Mide botoksunun iştah azaltıcı ve diyeti destekleyici bir etkisi vardır ancak mucizevi bir etki beklemek doğru değildir. Mide botoksu uygulaması sonrasında profesyonel bir diyetisyenin düzenleyeceği diyete uyarak sporlada desteklenerek 10-15 kilo rahatlıkla verilir.

Mide Botoksu Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

Mide botoksu uygulaması bir obezite cerrahisi değildir ancak kilo vermek isteyen herkes uygulayabilir. Uygulamadan faydalanabilmek için birtakım kriterler vardır;

Diyet ve spora rağmen gerektiği kadar kilo veremeyenler için uygun bir yöntemdir,

Söz konusu uygulamadan faydalanabilmek için ülser ya da gasrit gibi mide problemleri olanların öncelikle bu hastalıkları ortadan kaldırmaları sonrasında bu uygulamadan faydalanmaları mümkündür,

Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve obezite cerrahisi ile istenilen sonucu elde etmeleri mümkün olan kişilere mide botoksu uygulaması önerilmez. Çünkü uygulamadan faydalanmak için vücut kitle endeksinizin 40’ın altında olması gerekmektedir. Dolayısıyla fazla kiloları olduğu halde ameliyat edilebilecek kadar obez olmayan kilo vermek isteyen kişiler uygulamanın asıl grubunu oluşturmaktadır.

Mide botoksu nasıl uygulanır ve etkisi ne zaman başlar

Uygulama yaptıracak kişinin işleme gelmeden önce minimum 8 saat aç ve susuz olması gerekmektedir. Midenin boş olması aspirasyon riskini en aza indirir. İşlem sırasında yaklaşık 150-200 ünite botoksantrumdan başlanarak midenin hareket etmesini sağlayan kaslara kadar derin enjeksiyonlar şeklinde yapılır. Uygulandıktan yaklaşık 2-3 gün içinde acıkma hissinde azalma görülür ve 2 haftadan sonra da kilo kaybı başlar. Mide botoksu yalnızca midenin düz kaslarına yönelik uygulanır ve bağırsak hareketlerine ya da sinir hücrelerine bir etkisi yoktur. Ancak uygulamayı destekleyici diyetlerle bağırsak hareketlerine etki sağlanabilir.

Mide botoksu sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Botoks uygulaması sonrası tıpkı diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi beslenme konusuna dikkat etmek gerekir. Özellikle de mide botoksu sonrasında fastfoodtarzı bol karbonhidratlı, yağlı gıdalar ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Uygulamayı yaptıran kişiler daha geç acıkmakta, çok daha az porsiyonlarla doymakta ve erken tokluk hissetmektedirler. Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye özen gösterilerek botoks uygulamasından maksimum fayda elde edilebilir.

HABER: ELİF HAYVALI