HASRET D. DELİER

MANİSA

Op. Dr. Önder Akkuş, çokça sorulan obezite de mide balonu uygulamasında merak edilenleri gazetemizin okurları için gazeteci Hasret Dilek Delier'e anlattı.

İşte detaylar :

Obezite dünya çapında gittikçe artan bir salgın olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yüksek kilolu yetişkin sayısı yaklaşık 2 milyar olarak tahmin edilirken, obez yetişkin sayısı yaklaşık 600 milyondur. Türkiyede TUİK ADNKS-2009 verilerine göre Obez nüfus %31, fazla kilolu nüfus %37’dir. Obezite ile ilgili sağlık sorunları arasında Diyabet ve kardiovasküler hastalıklar, kemik ve eklem rahatsızlıkları, akciğer ve solunum sıkıntıları, böbrek rahatsızlıkları, birçok kanser türünde artan risk, psikiyatrik bozuklukları, yogunluk ve halsizlik gibi problemler yer alır.

Bu nedenle obezite bireyin refahı üzerinde olduğu kadar toplumun sağlık harcamaları ve işgücü üzerinde de olumsuz etkilere neden olur.

Mide Balonu obezite için cerrahi olmayan tedavi seçeneklerinden biridir. İlk olarak 1982 yılında uygulanmıştır. Mide Balonu hafif anestezi altında endoskopi yardımıyla mideye yerleştirilen 15-20 dk süren bir işlemdir.

Mide Balonu genellikle egzersizin ve diyetin başarısız olduğu durumlarda alternatif bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca cerrahi adayı olmayan ve cerrahinin yüksek risk taşıdığı hastalarda uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde kilo veren hastalar yaşam tarzı değişikliğinde ve beslenme alışkanlıklarını değiştirme konusunda daha çok motive olmaktadır. 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere süre olarak iki çeşit mide balonu mevcut.

Morbid obez hastalarda ve aşırı kilolu hastalarda cerrahi tedaviden önce mide balonu uygulamasıyla biraz kilo verdirerek cerrahiye uygun hale getirdiğimiz birici aşama tedavi olarak da uygulayabiliyoruz.

Mide balonu vücudumuza nasıl etki ederek kilo vermemize yardımcı olur?

Balon mide hacmini azaltır. Tokluk süresini artırır. Yiyecek alımını azaltır. Mide Balonu mide hacminin bir kısmını kaplar, besin alımını azaltır ve yemekten sonra tokluk hissini artırır. Mide balonu vagus sinirini uyararak beyinde midede dolgunluk hissini ortaya çıkarır. Mide balonu mide duvarına bası yaparak nöroendokrin aktiviteyi ortaya çıkararak kolesistokinin ve pankreas polipeptitleri gibi hormonlar yoluyla tokluk hissini oluşturur. Mide balonu midede yiyeceklerin boşalmasını geciktirerek yeme isteğimi azaltır.

Mide balonu ergenlerde kilo vermede yardımcı olup kemik gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmaz dolayısıyla mide balonu obez ve fazla kilolu ergenlerde güvenle uygulanabilir. Ergen obezlerde mide balonu sonrası sosyal ve zihinsel sağlığını, sosyal aktivitelerini ve kardiyopulmer sağlığını iyileştireceği gösterilmiştir.

Yüksek kilo birçok organı etkilediği gibi beyini de etkiler ve ideal kiloya gelen kişilerde nöroinflamasyonun gerilemesiyle hafıza ve zihinsel aktivitenin iyileştiği bilinmektedir.

Mide balonunun etki mekanizmasına bağlı olarak hastalarımız verdiğimiz diyete rahatlıkla uyum sağlıyorlar. Bu şekilde 6 aylık süreçte hem metabolizma olarak hem de zihinsel olarak hastalarımızı beslenme alışkanlıklarında değişikliğe adapte olabilmeleri için destek oluyoruz. 6 aylık süreçten sonra mide balonunu çıkarsak bile hastalarımız bu alışkalıkları değiştirdiği için diyete devam edebilmektedir.

Mide balonu desteği ile uygulanan diyetle birlikte 10-25 kg aralığında kilo kaybı mümkündür. Dolayısıyla cerrahi dışı yöntemlerle çok daha yüksek kilolar vermek her zaman mümkün olamıyor.

Mide Balonun kısa dönemde hızlı kilo kaybıyla birlikte hastalarda yüksek memnuniyet gözlemekteyiz.

Mide botoksundan da kısaca bahsetmek istiyorum;

Mide botoksu etken maddesi Clostridium botulinum bakterisinden üretilen botulinum toksinidir. Nörotoksin bir ajan olup sinir liflerini felç eder. Birçok tipi olup tedavi olarak en sık kullanıllan tipi botoks A dır. Mekanizması mide duvarı kaslarının belli bölgelerini felç ederek hareketini kısıtlıyor bu şekilde mide boşalmasını geciktirir. Bu şekilde açlık hisini geciktirdiği iddia ediliyor. Fakat birçok bilimsel çalışmada kilo kaybı üzerinde çok etkili olmadığı bulunmuştur. Bilimsel etkinliği mevcut durumda kanıtlanmış değildir. Uzun süre önce denenmiş fakat terkedilmiş bir yöntem olup son zamanlarda sosyal medya aracılığı ile tekrar popüler hale gelmiştir. Mevcut durumda ve bilimsel veriler ışığında mide botoksu önermemekteyim. Ayrıca söylendiği kadar masum bir işlem olmayıp birçok riski mevcuttur.