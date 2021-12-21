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Mide Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hasan Lice ile Obezite Cerrahisi ile alakalı bilgiler verdiği canlı yayınından bahsedeceğiz.

21 Aralık 2021 Salı 15:41
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Mide Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Tüp mide ameliyatı nedir, ameliyat tekniği nasıldır, mide balonu ve mide botoksu nasıl uygulanır ve tüm bu işlemlerle ortalama kaç kilo verilmesi hedeflenir gibi birçok soruya cevap bulunduğu programda birçok hastanın sorularına da yanıtlar verildi. İşte sizlerle...

Obez olduğumu nasıl anlarım?

Obeziteyi belirlemek için en sık kullanılan yöntem Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere göre hazırlanan Vücut Kitle İndeksi’dir. Bu değer kişinin kilosunun, boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Eğer vücut kitle indeksi18.50 – 24.99 arasında ise kişi normal kiloda sayılmaktadır. Eğer bu değer 25.00 – 29.99 arasında ise kişi Şişmanlık öncesi (Pre-obez) olarak kabul edilir. Diğer değerler ise şu şekildedir;

  • Obez – 30,
  • Şişman I. Derece -30.00 – 34-99,
  • Şişman II. Derece – 35.00 – 39.99,
  • Şişman III. Derece- 40 ve üzeri.

Obezite cerrahisinde iyi bir hekim ve sağlık kuruluşu seçmek neden önemli?

Tecrübe çok önemli. En başta hastanenin gelişebilecek tüm komplikasyonlara cevap verebilecek alt yapıda ve tam donanımlı olması gerekir. Acil bir durumda yoğun bakıma da ihtiyaç duyulabilir. Titiz bir hastane, titiz bir cerrahi, titiz bir diyetisyen, titiz bir ekip gerekir.

Tüp mide ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Ameliyatın tekniğinden kısaca bahseder misiniz?

Tüp mide ameliyatında amacımız açlık hormonuyla tokluk hormonunu dengelemektir. Ameliyatlar artık fazlasıyla gelişmiş olan Endo Gia adlı cihazlarımızla yapılıyor ve kaçak riski 0’a yakın olarak sonuçlanıyor. Hastamıza ameliyattan sonra 2 günlük bir yatış veriyoruz sonrasında diyetisyen kontrolünde taburcu ediyoruz.

Kimler bu ameliyatı olabilir?

Eğer vücut kitle endeksiniz 35 ve üzerindeyse veya 35’in altındaysa fakat tansiyon ve diyabet hastasıysanız tüp mide ameliyatı için yine uygunsunuz demektir. Artık tüp mide ameliyatı ile hastalarımızın şeker oranı bile 5 sene süresince düzende kalıyor. Diyet, spor veya birçok şey denediyseniz fakat olmuyorsa tüp mide ameliyatı sizin için şart demektir. Fazla kilolar kansere yol açar.

Ameliyat sonrası verilmesi gereken kilo hedefleri ve zamanlaması nasıldır?

Fazla kilonuzun %80’ini 1 yıl içinde vermek hedefimiz.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme Ameliyatı) Avantajları Nelerdir?

  • Anatomik yapıyı ve doğal besin akış yönünü bozmaz,
  • Diğer yöntemlere göre tekniği daha basittir, komplikasyon oranları daha düşüktür.
  • Anatomi, barsak yapısı, besinlerin fizyolojik akış yönü bozulmaz,
  • Dumping sendromu ve ülser olmaz,
  • Ghrelin denen iştah hormonu salgılanması azalır, iştah ilk günden azalır,
  • Hayat boyu vitamin-mineral takviyesine gerek kalmaz.
  • Herhangi bir durumda midenin tamamı endoskopi yardımıyla görüntülenebilir.
  • Midenin pylor kası korunduğu için tıkanma ve doyma duygusu oluşur.

Kiloları geri alma riski var mıdır?

Bu konuda teknik açıdan özellikle ölçüler çok önemli. Midenin alta geçişinde dar bir bölge vardır. Özellikle bu bölgeye hassasiyet gösteriyoruz. Midenin fundus kısmının bırakılmaması gerekiyor. Bu sayede hastalar tekrar kilo almıyor.

Mide balonu nedir, nasıl yapılır?

Yine endekse göre 30’un üstünde fakat 35’in altındaysa mide hacminin küçültülmesi gerekir. Endoskopik olarak yapılan 15-20 dakikalık bir işlemdir. Ortalama 400-500 cc balon şişiriyoruz. Balon midede hacim kaplıyor ve şişkinlik oluşuyor.  İlk 1 hafta 10 gün boyunca mide verilen ilaçları yabancı bir cisim olarak algılıyor ve hastalarımızda mide bulantısı şikayeti ile karşılaşabiliyoruz. Mide 1 hafta sonra bu duruma alışıyor ve mide bulantısı şikayetleri ortadan kalkıyor.

Mide botox nedir? Nasıl yapılır?

Endeksi 30-35 arası olan hastalarımızda uyguladığımız yöntemdir. Midenin 25 farklı noktasına botoxu veriyoruz. Her bir cc’yi belirlediğimiz noktalara uyguluyoruz. Yedikleriniz midenizde daha uzun süre kalmaya başlıyor ve yine kilo vermenizi sağlıyor.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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