Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi önemli” 

Havaların soğumaya başlamasıyla grip ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında yoğun artış görüldüğünü belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, “Mevsimsel hastalıklardan korunmak içinse güçlü bir bağışıklık sistemi oldukça önemli. Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek her zaman önemli olsa da soğuk aylarda özellikle kritik hale geliyor” dedi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:22
“Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi önemli” 

Özellikle kış aylarında virüs ve bakterilere karşı savunmasız olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin hastalıkları önlemede oldukça önemli olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlendirmek için bilinmesi gerekenleri anlattı. 

“ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK OLAN GIDALAR TÜKETİLMELİ” 

Bağışıklık sisteminin tıpkı bir orkestra gibi çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle çeşitli ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Mutlaka yeterli protein, vitamin, mineral, posa ve su alımının sağlanmasını, yüksek yağ ve yüksek karbonhidratlı beslenmekten de kaçınılmasını söyleyen Doç. Dr. Garipoğlu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi: 

 “Her gün 5-7 porsiyon mevsim sebzeleri ve meyveleri, yumurta, fermente süt ürünleri ve tam tahıllar tüketilmelidir. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışmak, kırmızı eti 1-2 defadan fazla tüketmemek, yine haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek tüketmek çok önem arz ediyor. Günlük 30-60 gram fındık, badem ve cevizi de menüye eklemek gerekiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında antioksidan içeriği yüksek olan lahana, ıspanak, soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, karnabahar, havuç, yeşil çay, zerdeçal, zencefil, kırmızıbiber, kekik, zeytin, zeytinyağı öne çıkan besinler diyebiliriz.”  

“GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 LİTREYE ÇIKARILMALI” 

Hazır yemeklerden olabildiğince uzak durulması ve bol su içilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Garipoğlu, “Sadece iyi beslenmek yeterli değil. Su vücudumuzdaki metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında böbrekler ve bağırsaklarımız için son derece önemlidir. Özellikle grip gibi enfeksiyon durumlarında suya olan ihtiyaç da artar. Ancak havalar soğuyunca sıcak içecekler öncelikle tercih ediliyor, bu nedenle su içimi azalıyor. Çay, kahve gibi içecekler günde 2-3 porsiyona kadar sağlıklı olsa da fazlasının içerdiği kafein gibi maddeler nedeniyle vücuttan sıvı kaybını artırdığı unutulmamalıdır. Su tüketimi günlük 2 litreye çıkarılmalı, çay ve kahve buna dâhil edilmemelidir” dedi.  

“VİTAMİNLER KONTROLLÜ ALINMALI” 

Vitamin takviyelerinin eğer bilinen bir beslenme yetersizliği ya da kronik bir hastalık nedeniyle artmış bir gereksinim varsa kullanılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Garipoğlu, “Besinleri besin değerini koruyarak hazırlamak ve pişirmek, tek tip beslenmeden kaçınıp çeşitliliğe özen göstermek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok sayıda, yüksek dozlarda takviye almak bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir, ilaç etkileşimlerine, karaciğer-börek sorunlarına, alerjilere yol açabilir. Genel olarak yeterli ve dengeli beslenen, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde gıda takviyesi için yeterli kanıt yoktur. Özellikle beslenme, uyku, egzersiz gibi bağışıklığı etkileyen diğer faktörleri iyileştirmeden takviyelerden fayda beklemek doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GripSoğuk AlgınlığıBağışıklıkDoç. Dr. Gökçen Garipoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Pandemide hijyen sayesinde görülmeyen grip salgını bu sene daha etkili olacak" 
"Pandemide hijyen sayesinde görülmeyen grip salgını bu sene daha etkili olacak" 
1,5 yıldır devam eden Covid-19 şikayetleri
1,5 yıldır devam eden Covid-19 şikayetleri
Prof. Dr. Uluğ: Pandemi, alkol bağımlılığını arttırdı
Prof. Dr. Uluğ: Pandemi, alkol bağımlılığını arttırdı
“Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikesi”
“Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 21. yüzyılın en büyük sağlık tehlikesi”
Türkiye’nin akciğer kanseri risk haritası oluşturuldu
Türkiye’nin akciğer kanseri risk haritası oluşturuldu
Zatürre’nin Yol Açtığı Sıkıntılar
Zatürre’nin Yol Açtığı Sıkıntılar
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Öksürük ve balgam alarmdır
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Öksürük ve balgam alarmdır
Uzmanı uyardı: Türkiye’de 40 yaş üstünde KOAH görülme oranı dünya ortalamasının üstünde
Uzmanı uyardı: Türkiye’de 40 yaş üstünde KOAH görülme oranı dünya ortalamasının üstünde
Prof. Dr. Yılmaz: Işık teknolojisiyle hastane enfeksiyonları 3'te 1 azalıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Işık teknolojisiyle hastane enfeksiyonları 3'te 1 azalıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول