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Meslekteki 40'ıncı yılını kutlayacağı gün koronavirüse yakalandı

DİYARBAKIR Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu hemşire Hacire Çetintaş'ın (60), meslekteki 40'ıncı yılını kutlayacağı gün, koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi görmesinin ardından görevinin başına dönen hemşire Çetintaş, meslek hayatının 40'ıncı yılını kutlayacağı gün şikayetleri olduğunu ve klinikte çalışanların plaket ve sürpriz hazırladıklarını ancak yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirterek, "Kas, vücut ağrılarım ve ateş yükselmesi ile bunaltı hissim vardı. Kabus dolu günlerdi, çok kötü geçirdim. Lütfen herkes hijyen, maske ve mesafeye dikkat etsin" dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:37
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Meslekteki 40'ıncı yılını kutlayacağı gün koronavirüse yakalandı

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Hacire Çetintaş, 3 Kasım günü, meslekte 40'ıncı yılını doldurdu. Çetintaş, sorumlu olduğu birime gitmek üzere uyandığı gün koronavirüs belirtileri olan ateşi ve halsizliği hissetti. Bunun üzerine Çetintaş'ın, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini izole eden Çetintaş, 8 Kasım günü fenalaşarak Kayapınar ilçesindeki özel hastaneye yatırıldı. 16 Kasım'da tedavisi sona eren ve sağlığına kavuşan Çetintaş, taburcu edildi. Görevli olduğu birime tekrardan gelen ve görevinin başına dönen Çetintaş, çalışma arkadaşları tarafından karşılandı. Kendisine pasta alan mesai arkadaşlarıyla kutlama yapan Çetintaş'a, hastane tarafından da plaket veirlerek meslekteki 40'ıncı yılı kutlandı.

'KABUS DOLU GÜNLERDİ'

Hacire Çetintaş, meslek hayatının 40'ıncı yılını kutlayacağı gün şikayetleri olduğunu ve klinikte çalışanların plaket ve sürpriz hazırladıklarını ancak o gün yaptırdığı testte pozitif olduğunu öğrendiğini belirterek, "Kutlamayı da yapamadım. Ateşim yükseldi, özel hastanede tedavi gördüm. O süreç çok kötüydü. Kas, vücut ağrılarım ve ateş yükselmesi ile bunaltı hissim vardı. Kabus dolu günlerdi. Lütfen herkes dikkat etsin. Hijyen, maske ve mesafeye dikkat etsinler. Bu hastalığa mümkün olduğunca yakalanmasınlar. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Tedavim bittikten sonra tekrar geri döndüm. Severek ve isteyerek görevimin başındayım. 4 bin hastamız var. Evde yatalak olan bu hastalarımızın bakımlarını ve takibini yapıyoruz. Çeşitli gruplarda hastalar yer alıyor. Tetkiklerini takip ediyoruz. Hastaların bir gün önceden randevusunu oluşturuyoruz. Bu hastaların enjeksiyonlarını ve serumlarını koronavirüs döneminde kan tetkiklerini biz yapıyoruz" diye konuştu.

'ARAMIZA GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat Uykur, evde sağlık hizmetleri olarak 3 yıl önce devraldıkları bayrak yarışında Hacire hemşireyi birim başına getirdiklerini ifade etti. Uykur, "Hacire hemşire 3 yıl içinde Diyarbakır'da evde sağlık birimine çok şey kattı. Özellikle başarı istatistiklerinde yukarıya doğru çıkarılmasında çok büyük bir emeği var. 40'ıncı yılına girdiği ilk gün maalesef koronavirüse yakalandı. Kendisi bu süreci zor atlattı. Bu süreçte gerçekten kendisine ayrıca minnettarız. Bu süreci atlattığı için aramıza geri döndüğü için çok mutluyuz. Hacire hemşireyi aramızda görmek bizim için onur ve gururdur. Onun emekleriyle evde sağlık hizmetleri kaldığı yerden başarılarına ve hizmetlerine devam edecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HemşireHacire ÇetintaşKoronavirüsCovid19
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