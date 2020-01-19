Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
DEVLETİN SEVİLEN BÜROKRATI MANİSA'DA
DEVLETİN SEVİLEN BÜROKRATI MANİSA'DA
“Aşk emek vereni asla terk etmez”
Son Dakika
Burak Artuner söyleşisi
Metrobüsün motor kısmı yandı
Metrobüsün motor kısmı yandı
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo...
Bahçeli: CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar
Bahçeli: CHP'yle birlikte Kanal İstanbul'a...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Menüsküs sadece sporcularda ortaya çıkar sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ev hanımları da uzun süre dizüstü çalıştıktan sonra ani olarak kalkmaya çalışırken menüsküs yırtığı ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu yırtık çoğunlukla temizlik yaparken ortaya çıkıyor. İşte Sağlık Notlarında bu haftaki konumuz menüsküs yırtıkları. Avrasya Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Özgür Ortak, Menüsküs ve tedavi yöntemlerinden biri olan Artroskopi’yi anlatıyor...

Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Menüsküs sadece sporcularda ortaya çıkar sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ev hanımları da uzun süre dizüstü çalıştıktan sonra ani olarak kalkmaya çalışırken menüsküs yırtığı ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu yırtık çoğunlukla temizlik yaparken ortaya çıkıyor. İşte Sağlık Notlarında bu haftaki konumuz menüsküs yırtıkları. Avrasya Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Özgür Ortak, Menüsküs ve tedavi yöntemlerinden biri olan Artroskopi’yi anlatıyor...

19 Ocak 2020 Pazar 15:25
7 Okunma
Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?

SUMRU AYDIN

                        
Menüsküs Nedir?
Menüsküs diz eklemi içinde, uyluk ve kaval kemikleri arasında biri içte diğeri dışta olmak üzere her diz ekleminde iki adet bulunan ve diz eklemini destekleme ile görevli kıkırdak yastıkçıklardır. Eklem sürtünmesini azaltarak hareket kabiliyetini artırır. Yük aktarım alanını genişleterek eklem kıkırdaklarının korunmasına katkı yapar. Yarımay şekliyle uyluk ve kaval kemik başlarını sararak oluşturduğu yuva içerisinde eklem stabilitesine de katkıda bulunur.
Menüsküs, daha çok bacak sabitken vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabilir. Yırtılma sırasında şiddetli ağrı olur ve eklemin içinde bir şeyin yırtıldığı hissedilir. Menüsküs, halk arasında ‘sporcu hastalığı’ olarak biliniyor. Menüsküs yırtığı oluşumunda ikinci sırada ise ev kadınları ağırlık kazanıyor. Ev hanımlarının uzun süre dizüstü çalıştıktan sonra kalkmaya çalışmaları, menüsküs yırtılmalarına neden oluyor. Bu nedenle ev kadınları eğer uzun süre dizüstü halı silmişlerse, aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalıdır.

Menüsküs Yırtığı Nasıl Oluşur?
Sadece sporcularda değil, dizini herhangi bir şekilde zorlamış herkeste görülebilir. Menüsküs yırtığı dizde ağrı, kilitlenme, hareket kısıtlılığı ve sıvı toplanması gibi çeşitli şikayetlere neden olur. Yaşlanma ve yapısal bozukluklar nedeniyle kendiliğinden görüldüğü gibi dizini sürekli büken kişilerde de görülebilir. Menüsküslerin iç kısmı kıkırdak yapıda, damarsız olduğu için kendiliğinden iyileşmez. Ancak çevresindeki küçük bir kısım damarlı olduğu için yırtık oluştuğunda dikilirse iyileşebilir. İç kısımda oluşan yırtıkların ise temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde dizin içinde bozulmalara yol açar. Menüsküs yırtıklarında güncel tedavi metodu artroskopidir. Artroskopi eklem problemlerinin tanı ve tedavisinde eklemin içinin görüntülenmesi için kullanılmaktadır.
Sıklıkla karşılaşılan menüsküs yırtıkları ya bir travma ile ya da yıllar içinde meydana gelen yıpranma sonucunda oluşur. Menüsküs yırtıkları kendini; ağrı, kilitlenme ve hareket kısıtlılığı ile gösterir. Tedavi olarak yırtılan menüsküsün bir kısmının alınması veya mümkünse yırtılan kısmın dikilmesi ile yapılır. Tedavinin ne şekilde yapılacağı hastanın yaşına ve yırtığın menüsküsün hangi bölümünde olduğuna bağlıdır.
Ameliyatı takiben hastalar genellikle aynı gün taburcu edilebilirler. Hasta, ameliyat sonrasında bir çift koltuk değneği ile dizi üzerine basabilmekte, 4-5 gün sonra da işine gidebilmektedir. Ancak menüsküs tamiri yapılmış ise bu durumda hastanın yaklaşık 2 ay üzerine basmaması gerekmektedir.

Nasıl  Tedavi Edilir?

Ön ve arka çapraz bağlardan, ön çapraz bağ yırtığı daha sık olmaktadır ve bu bağların dikilmesi söz konusu olmadığından, tedavi bağın yeniden oluşturulması ile yapılmaktadır. Bu işlem ise diz çevresinde bulunan diğer bağların veya greft kullanılması ile olmaktadır. Kullanılan bu bağlar kemiğe özel vidalarla tutturulur. Ameliyat sonrası hasta, koltuk değneği ile üzerine kısmi olarak basabilmekte (iki hafta), takiben de iyi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı gerekmektedir. Ön çapraz bağ ameliyatı olan hastanın spora dönüş süresi yaklaşık olarak 6 aydır.

Artroskopi Nedir?
Artroskopi eklem içi hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni ve modern bir yöntemdir. Yaklaşık 1 cm lik bir kesiden optik bir sistem ile kamera yerleştirilerek eklem içi görüntü bir televizyona aktarılır. Ayrıca yine 1 cm lik başka delikten operasyonun yapılmasında kullanılan aletler ekleme sokulur. Cerrah aletleri ve ameliyat bölgesini ekrandan izleyerek operasyonu yapar. Bu yöntemin en büyük avantajları sadece ameliyat edilmesi gereken bölgelere müdahale edilerek iyileşmeyi geciktiren büyük kesiklere gerek kalmaması ve eklemin tamamının görüntülenerek bütün eklem içi sorunlarına müdahale edilebilme olanaklarıdır. Böylece hastalar ameliyat sonrası ağrısız ve kısa sürede normal hayatlarına dönerler. ıÜüDiz artroskopisi ile menüsküs yırtıklarının, ön çapraz ve arka çapraz bağ yırtıklarının, kıkırdak problemlerinin bir kısmının, diz kapağı hastalıklarının önemli bir kısmının, diz enfeksiyonlarının, başlangıçtaki kireçlenmelerin, diz eklemi içi kistlerinin tedavileri yapılmaktadır.
 

Artroskopi’nin Avantajları Nelerdir?

Sadece iki veya üç delikten yapılan, bu sayede dizi keserek açmaya gerek olmayan bir ameliyattır. İstenirse lokal olarak yapılabildiği için hasta da dizinin içinin görüntüsünü doktoru ile birlikte TV ekranından izleyebilir. Ameliyat kesisi çok az olduğu için yara iyileşmesi kolaydır, pansuman ihtiyacı çok azdır. Hastane kalış süresi çok kısadır. Eski yöntemlerle 3-4 gün hastanede yatmak gerekirken artroskopi sayesinde hasta aynı gün veya ertesi taburcu olabilir. Hasta ertesi gün yürüyebilir. Hasta çok kısa içerisinde işine dönebildiği için işgücü en azdır. Ameliyat sonrası eklemlerde hareket kısıtlılığı gelişme ihtimali daha düşüktür. İşgücü kaybının az olması, hastanede yatış süresinin kısa olması, fizik tedavi ihtiyacının minimum olması, ameliyat sonrasında az ilaç kullanılması göz önüne alındığında son derece ekonomik ve hasta açısından konforlu bir ameliyattır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru AydınSağlık NotlarıMenüsküsAvrasya Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Özgür OrtakSağlıkönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu
Kişiselleştirilmiş Tıp Uzmanı Dr.Sibel Özgül geleceğin doktorlarıyla buluştu
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
“Kahvaltının yasaklanması söz konusu olamaz”
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
“Yaşlılıkta daha sık diş fırçalanmalı”
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil
Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans