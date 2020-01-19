Menüsküs Hakkında Ne Biliyorsunuz?

SUMRU AYDIN



Menüsküs Nedir?

Menüsküs diz eklemi içinde, uyluk ve kaval kemikleri arasında biri içte diğeri dışta olmak üzere her diz ekleminde iki adet bulunan ve diz eklemini destekleme ile görevli kıkırdak yastıkçıklardır. Eklem sürtünmesini azaltarak hareket kabiliyetini artırır. Yük aktarım alanını genişleterek eklem kıkırdaklarının korunmasına katkı yapar. Yarımay şekliyle uyluk ve kaval kemik başlarını sararak oluşturduğu yuva içerisinde eklem stabilitesine de katkıda bulunur.

Menüsküs, daha çok bacak sabitken vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabilir. Yırtılma sırasında şiddetli ağrı olur ve eklemin içinde bir şeyin yırtıldığı hissedilir. Menüsküs, halk arasında ‘sporcu hastalığı’ olarak biliniyor. Menüsküs yırtığı oluşumunda ikinci sırada ise ev kadınları ağırlık kazanıyor. Ev hanımlarının uzun süre dizüstü çalıştıktan sonra kalkmaya çalışmaları, menüsküs yırtılmalarına neden oluyor. Bu nedenle ev kadınları eğer uzun süre dizüstü halı silmişlerse, aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalıdır.

Menüsküs Yırtığı Nasıl Oluşur?

Sadece sporcularda değil, dizini herhangi bir şekilde zorlamış herkeste görülebilir. Menüsküs yırtığı dizde ağrı, kilitlenme, hareket kısıtlılığı ve sıvı toplanması gibi çeşitli şikayetlere neden olur. Yaşlanma ve yapısal bozukluklar nedeniyle kendiliğinden görüldüğü gibi dizini sürekli büken kişilerde de görülebilir. Menüsküslerin iç kısmı kıkırdak yapıda, damarsız olduğu için kendiliğinden iyileşmez. Ancak çevresindeki küçük bir kısım damarlı olduğu için yırtık oluştuğunda dikilirse iyileşebilir. İç kısımda oluşan yırtıkların ise temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde dizin içinde bozulmalara yol açar. Menüsküs yırtıklarında güncel tedavi metodu artroskopidir. Artroskopi eklem problemlerinin tanı ve tedavisinde eklemin içinin görüntülenmesi için kullanılmaktadır.

Sıklıkla karşılaşılan menüsküs yırtıkları ya bir travma ile ya da yıllar içinde meydana gelen yıpranma sonucunda oluşur. Menüsküs yırtıkları kendini; ağrı, kilitlenme ve hareket kısıtlılığı ile gösterir. Tedavi olarak yırtılan menüsküsün bir kısmının alınması veya mümkünse yırtılan kısmın dikilmesi ile yapılır. Tedavinin ne şekilde yapılacağı hastanın yaşına ve yırtığın menüsküsün hangi bölümünde olduğuna bağlıdır.

Ameliyatı takiben hastalar genellikle aynı gün taburcu edilebilirler. Hasta, ameliyat sonrasında bir çift koltuk değneği ile dizi üzerine basabilmekte, 4-5 gün sonra da işine gidebilmektedir. Ancak menüsküs tamiri yapılmış ise bu durumda hastanın yaklaşık 2 ay üzerine basmaması gerekmektedir.



Nasıl Tedavi Edilir?

Ön ve arka çapraz bağlardan, ön çapraz bağ yırtığı daha sık olmaktadır ve bu bağların dikilmesi söz konusu olmadığından, tedavi bağın yeniden oluşturulması ile yapılmaktadır. Bu işlem ise diz çevresinde bulunan diğer bağların veya greft kullanılması ile olmaktadır. Kullanılan bu bağlar kemiğe özel vidalarla tutturulur. Ameliyat sonrası hasta, koltuk değneği ile üzerine kısmi olarak basabilmekte (iki hafta), takiben de iyi bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı gerekmektedir. Ön çapraz bağ ameliyatı olan hastanın spora dönüş süresi yaklaşık olarak 6 aydır.



Artroskopi Nedir?

Artroskopi eklem içi hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni ve modern bir yöntemdir. Yaklaşık 1 cm lik bir kesiden optik bir sistem ile kamera yerleştirilerek eklem içi görüntü bir televizyona aktarılır. Ayrıca yine 1 cm lik başka delikten operasyonun yapılmasında kullanılan aletler ekleme sokulur. Cerrah aletleri ve ameliyat bölgesini ekrandan izleyerek operasyonu yapar. Bu yöntemin en büyük avantajları sadece ameliyat edilmesi gereken bölgelere müdahale edilerek iyileşmeyi geciktiren büyük kesiklere gerek kalmaması ve eklemin tamamının görüntülenerek bütün eklem içi sorunlarına müdahale edilebilme olanaklarıdır. Böylece hastalar ameliyat sonrası ağrısız ve kısa sürede normal hayatlarına dönerler. ıÜüDiz artroskopisi ile menüsküs yırtıklarının, ön çapraz ve arka çapraz bağ yırtıklarının, kıkırdak problemlerinin bir kısmının, diz kapağı hastalıklarının önemli bir kısmının, diz enfeksiyonlarının, başlangıçtaki kireçlenmelerin, diz eklemi içi kistlerinin tedavileri yapılmaktadır.



Artroskopi’nin Avantajları Nelerdir?

Sadece iki veya üç delikten yapılan, bu sayede dizi keserek açmaya gerek olmayan bir ameliyattır. İstenirse lokal olarak yapılabildiği için hasta da dizinin içinin görüntüsünü doktoru ile birlikte TV ekranından izleyebilir. Ameliyat kesisi çok az olduğu için yara iyileşmesi kolaydır, pansuman ihtiyacı çok azdır. Hastane kalış süresi çok kısadır. Eski yöntemlerle 3-4 gün hastanede yatmak gerekirken artroskopi sayesinde hasta aynı gün veya ertesi taburcu olabilir. Hasta ertesi gün yürüyebilir. Hasta çok kısa içerisinde işine dönebildiği için işgücü en azdır. Ameliyat sonrası eklemlerde hareket kısıtlılığı gelişme ihtimali daha düşüktür. İşgücü kaybının az olması, hastanede yatış süresinin kısa olması, fizik tedavi ihtiyacının minimum olması, ameliyat sonrasında az ilaç kullanılması göz önüne alındığında son derece ekonomik ve hasta açısından konforlu bir ameliyattır.