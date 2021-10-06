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Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:22
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Menopoz döneminde dikkat edilmesi gerekenler

İSTANBUL - Menopozun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırdığını söyleyen Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler, takip ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Ercan,  bu dönemde kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının gelişme olasılığı olduğundan sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.
 

Op. Dr. Ercan, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile yumurtlamanın, bunun sonucunda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olan menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söyledi.

MENAPOZ 40 YAŞ ALTINDA DA BAŞLAYABİLİYOR

Menopozun sağlık üzerindeki önemine dikkat çeken Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ercan, “Normal şartlarda kadınlarda menopozun, 40 veya 50’li yaşlardan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte bazı kadınlarda erken menopoz olarak adlandırılan durum ile 40 yaşın altında veya çok daha erken yaşlarda da menopoz başlayabiliyor. Menopoz sürecine girmiş olduğu tespit edilen kadınlarda sürecin doğal işleyişine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar ve günlük yaşamı zorlaştıran semptomlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca değişen hormonal denge ile  çeşitli hastalıklara yakalanma riski de arttığından menopoz döneminde kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi alması gerekiyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Menopoz DönemiKadınlar
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